Pius Suter s'est illustré lors de la victoire folle des St. Louis Blues contre les Anaheim Ducks (8-6). Le Zurichois a été crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois des quatre Suisses ayant joué mardi soir en NHL ont connu les joies de la victoire. Mais seul le centre de St. Louis Pius Suter s'est illustré sur le plan offensif.

Le Zurichois a réussi un assist lors du succès spectaculaire des Blues face aux Anaheim Ducks (8-6). Il a été crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 de St. Louis, marqué par Dalibor Dvorsky à la 34e, et affiche désormais 10 points à son compteur personnel 2026/27 en 21 matches (5 buts, 5 assists).

C'est son coéquipier Robert Thomas (1 but, 2 assists) qui a hérité de la première étoile de cette rencontre. Mais l'homme du match fut Cutter Gauthier: l'attaquant d'Anaheim a signé un triplé, son quatrième depuis le début du mois ! Il en est à 21 buts en 21 matches cette saison, dont 19 dans ses 10 dernières sorties.

Fiala et Moser victorieux, Josi battu

Kevin Fiala s'est pour sa part imposé 3-0 avec les Kings de Los Angeles chez les Bruins de Boston, mais il attend toujours son premier point depuis son retour après sa grave blessure à une jambe. Janis Moser et le Tampa Bay Lightning ont quant à eux battu Washington 5-2.

Le défenseur bernois Roman Josi est le seul Helvète aligné mardi à avoir connu la défaite. Ses Nashville Predators se sont inclinés lourdement (7-3) sur la glace du Wild de Minnesota, qui a cueilli sa quatrième victoire d'affilée. Josi a terminé cette partie avec un différentiel de -3.