Miné par les blessures, Fribourg reçoit Genève-Servette lors du match retour de la Champions Hockey League. Après leur nette victoire 6-1 aux Vernets il y a une semaine, les Dragons peuvent voir venir.

Matthias Davet Journaliste Sport

À quoi vont ressembler les alignements de Fribourg et de Genève, ce mercredi soir lors du match retour de la Champions Hockey League? Il faut dire que, dans un premier temps, la rencontre n'a que peu de suspense. En s'imposant 6-1 la semaine dernière aux Vernets, les Dragons ont fait le plus dur et ont déjà un patin et demi en quarts de finale.

Mais surtout, les deux entraîneurs ne vont sans doute vouloir prendre aucun risque à la BCF Arena. Leur infirmerie respective est encore bien pleine. Du côté des Aigles, on a pu compter sur les retours d'Adam Boqvist et Vili Saarijärvi le week-end passé. Sauf que Nicolas Müller a rejoint Ramon Untersander, Vincent Praplan, Luca Hischier, Markus Granlund, Tristan Lemyre et Noah Rod.

Deux nouveaux blessés

Côté fribourgeois, la situation est tout autant désespérée. Samedi, Patrik Nemeth, Samuel Walser, Kevin Nicolet, Maximilian Streule, Andrea Glauser et Nathan Marchon manquaient à l'appel lors de la réception de Kloten et de Reto Berra. Un match durant lequel Gottéron a également perdu deux de ses cadres, à savoir Marcus Sörensen et Jacob de la Rose. Selon «La Liberté», le premier risque de ne plus réapparaître avant 2027, tandis que le second Suédois ne pourra pas revenir avant le 5 décembre.

À ce moment, Roger Rönnberg n'est-il pas tenté d'aligner une équipe composée uniquement de juniors, pour être sûr qu'aucun autre joueur majeur ne se blesse? «Non, absolument pas», répond le technicien. Alors de reposer l'un ou l'autre joueur? «Si on laisse deux joueurs de côté, notre équipe ressemble aux U21, en sourit le Suédois. On doit en discuter, car l'ambition du club est de gagner la Champions League.» Première étape: ce mercredi soir, lors du match retour face à Genève.