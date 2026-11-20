Battu ce jeudi à la Vaudoise aréna par Zurich (2-5), Lausanne est en difficulté. Pourtant, la panique ne semble pas transparaître des vestiaires des Lions. Ambiance.

Matthias Davet Journaliste Sport

«Le sport est juste, mais il est parfois cruel.» C'est sans doute cet adage qu'ont dû se répéter les supporters du Lausanne HC en quittant la Vaudoise aréna ce jeudi soir, après une nouvelle défaite des leurs. Si les Lions avaient montré un visage peu flamboyant pour leur reprise, dimanche à Ambri, ils ont clairement réhaussé la barre face à Zurich. Pourtant, le résultat final reste le même, avec aucun point à la clé.

Entraîneur des Vaudois, Geoff Ward ne veut pas parler de malchance. «Le hockey est juste, répète-t-il. Il faut qu'on crée plus d'actions et qu'on parvienne à s'accrocher à ce fameux momentum.» Sur le papier, ça a l'air simple. Dans la réalité, Lausanne est englué dans une mauvaise série et a toutes les peines du monde à en sortir. Le plus important dans ce genre de moments? Rester calme. «Clairement, même si c'est difficile de disputer une rencontre face au leader en perdant deux joueurs.»

Deux étrangers n'ont pas fini le match

Car oui, Lausanne a perdu le match. Mais en l'espace de dix minutes, il a aussi vu deux attaquants majeurs quitter la glace. À la 12e minute de jeu, Austin Czarnik a chargé dangereusement Sven Andrighetto et a logiquement été envoyé sous la douche. Moins de six minutes après, Drake Caggiula se faisait charger à trois reprises sur le même shift et est rentré aux vestiaires, touché.

«Je ne sais pas si Czarnik sera suspendu, avoue Geoff Ward. Je ne comprends pas toujours comment tout fonctionne ici. On va s'asseoir et attendre de voir ce qui sera décidé, en espérant qu'on puisse l'avoir dimanche (ndlr: pour le derby à Genève).»

Quant à Drake Caggiula, l'entraîneur ne pouvait pas donner de ses nouvelles après la rencontre. Même s'il a tenté de revenir au début du deuxième tiers, le Canadien a jeté l'éponge. «C'était suffisamment douloureux pour qu'il s'arrête. Il doit être réévalué demain matin (ndlr: vendredi).» Déjà miné par les blessures, le LHC va espérer que la blessure de son ailier ne soit pas trop grave.

Des mots de ralliement

Toujours est-il que c'est avec dix attaquants que Lausanne a dû continuer et terminer la rencontre face aux autres Lions. «J'ai trouvé que, vu les conditions, les gars s'en sont bien sortis», apprécie Geoff Ward.

Un constat que partage le capitaine, Damien Riat. «Tout le monde a tout donné ce soir, mais ça reste frustrant, ajoute-t-il. Mais le hockey est un sport d'équipe et c'est le collectif qui va nous permettre de nous en sortir.» Des mots de ralliement qui vont de pair avec ceux de Geoff Ward: «On ne peut pas laisser cette adversité nous diviser.»

Ce n'est pas la crise du côté du Lausanne HC. Mais les Lions feraient bien de s'imposer lors du derby dimanche aux Vernets, pour éviter de s'en rapprocher dangereusement. Avant les matches de vendredi, le LHC est plus proche de la place de lanterne rouge que du top 6.