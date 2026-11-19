Pour la réception de Zurich, Lausanne n'est pas parvenu à renouer avec la victoire (2-5). Les Vaudois ont aussi perdu Drake Caggiula, contraint de quitter la glace sur blessure dès le début du deuxième tiers.

Matthias Davet Journaliste Sport

Pour la troisième année de rang et lors de la réception de Zurich, le Lausanne HC avait décidé de rendre hommage à une saga lors de sa soirée «Play4Kids». Après Spider-Man il y a deux ans et Deadpool la saison dernière, c'est cette fois le dessin animé autour des courses automobiles «Cars» qui a été mis à l'honneur, dans le but de récolter de l'argent pour les associations Tocs Passerelles et Sportup.

Forcément, l'envie était grande d'écrire avant le match que les Lions, qui restaient sur une défaite oubliable à Ambri dimanche, devaient passer la deuxième et débuter la rencontre le pied au plancher. Ce que les Vaudois, sans doute enhardis par leur maillot, ont réussi à faire.

À la 7e minute, Antti Suomela trouvait une ouverture dans la lucarne de Simon Hrubec et faisait vrombir de plaisir la Vaudoise aréna. Quelques secondes plus tard et à la suite d'un puck perdu à la ligne bleue par Michael Fora, Simon Knak s'est présenté seul face à Kevin Pasche. Mais grâce à un bon repli défensif, le portier lausannois a remporté son duel.

Drake Caggiula sort sur blessure

Cinq minutes après l'ouverture du score, Austin Czarnik dérapait. Loin de la bande, l'Américain envoyait Sven Andrighetto s'enfoncer dans celle-ci. Directement, le No 27 du LHC s'est excusé, sachant son geste extrêmement dangereux. Les arbitres n'ont pas hésité après le visionnage des images et l'ont logiquement renvoyé sous la douche.

À ce moment, Lausanne faisait face à un virage glissant, puisqu'il devait évoluer durant 5 minutes avec un homme de moins sur la glace. Mais les Lions l'ont parfaitement négocié. En revanche, ils ont perdu Drake Caggiula quelques minutes plus tard. Chargé à trois reprises sur le même shift, le Canadien est retourné aux vestiaires en se recroquevillant. Il a bien tenté de revenir au début du tiers médian, mais a dû directement jeter l'éponge. En moins de dix minutes, Lausanne venait de perdre deux étrangers.

Un premier tiers très solide

La bonne nouvelle était pourtant que le club vaudois menait désormais de deux longueurs. Sur la pénalité acquise par Drake Caggiula, Yannick Zehnder plongeait sur le rebond et parvenait à glisser au fond, face à son ancienne équipe. Le LHC était sur la bonne voie.

Sauf qu'il y a eu sortie de route dans le deuxième tiers, en l'espace de 25 secondes. Rudolfs Balcers s'en allait seul pour aller tromper Kevin Pasche, qui n'a rien pu faire sur le 1 contre 1. En revanche, le portier vaudois était fautif sur l'égalisation, puisqu'il a laissé le puck filer entre ses jambes dans un angle plus que fermé (24e).

La différence en 97 secondes

Heureusement pour eux, les Lions ont évité le tête-à-queue. Ils se sont remobilisés et sont parvenus à stopper le début d'hémorragie. La suite du match a été plutôt équilibrée et c'est donc avec ce score de parité que les acteurs sont entrés dans le troisième tiers.

À la 47e minute, Lausanne a craqué. À 5 contre 3 durant 19 secondes, Zurich a réussi à prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Le tir de la ligne bleue de Mikko Lehtonen a laissé Kevin Pasche pantois.

Incapables de remettre la machine en route, les Vaudois ont concédé le 2-4, 97 secondes plus tard et toujours en box play. Les Lions de la Limmat ont pris les devants, pour ne plus jamais les lâcher. Ils ont même inscrit le cinquième, à trois minutes de la sirène finale.

Avec cette quatrième défaite en cinq matches, Lausanne est dans une mauvaise situation. Le point positif est que les Vaudois ont montré des signes de vie face à Zurich. Le problème est qu'ils pourraient avoir perdu Austin Czarnik et Drake Caggiula pour quelques matches.