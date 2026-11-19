Actuellement blessé, Erik Brännström a au moins une raison de se réjouir. Le défenseur suédois a prolongé jusqu'au Lausanne HC jusqu'en 2031.

Matthias Davet Journaliste Sport

Cinq minutes avant la rencontre face à Zurich, le Lausanne HC avait une annonce à faire et a donc demandé aux spectateurs présents dans les gradins de lever les yeux, en direction du vidéotron. Là, une silhouette est apparue. Les fans les plus fervents ont immédiatement reconnu la coupe de cheveux d'Erik Brännström. Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose.

Au moment où le nombre «2031» est apparu, plus aucun doute. Le défenseur suédois a prolongé à la Vaudoise aréna. Un très joli coup de la part du directeur sportif John Fust, puisque l'arrière est indéniablement l'un des étrangers les plus performants de National League.

Actuellement blessé, Erik Brännström espère revenir prochainement au jeu. Son retour est estimé à fin novembre, selon le club. Après l'annonce, il est apparu dans les gradins de la Vaudoise aréna, tout sourire et saluant la foule.

Le No 26 avait été impressionnant la saison dernière – sa première avec le Lausanne HC – avec 43 points en 51 matches. Cette saison, il était parti sur plus ou moins les mêmes bases, avec cinq points en sept matches.