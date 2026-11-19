Cinq minutes avant la rencontre face à Zurich, le Lausanne HC avait une annonce à faire et a donc demandé aux spectateurs présents dans les gradins de lever les yeux, en direction du vidéotron. Là, une silhouette est apparue. Les fans les plus fervents ont immédiatement reconnu la coupe de cheveux d'Erik Brännström. Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose.
Au moment où le nombre «2031» est apparu, plus aucun doute. Le défenseur suédois a prolongé à la Vaudoise aréna. Un très joli coup de la part du directeur sportif John Fust, puisque l'arrière est indéniablement l'un des étrangers les plus performants de National League.
Actuellement blessé, Erik Brännström espère revenir prochainement au jeu. Son retour est estimé à fin novembre, selon le club. Après l'annonce, il est apparu dans les gradins de la Vaudoise aréna, tout sourire et saluant la foule.
Le No 26 avait été impressionnant la saison dernière – sa première avec le Lausanne HC – avec 43 points en 51 matches. Cette saison, il était parti sur plus ou moins les mêmes bases, avec cinq points en sept matches.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
0:0
21
36
50
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
EV Zoug
16
23
34
6
SCL Tigers
21
12
32
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
21
-6
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
0:0
22
-14
27
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21