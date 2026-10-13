Les Devils rechutent face aux Senators

Les New Jersey Devils s'inclinent 4-1 face à Ottawa lundi à Newark, subissant leur troisième défaite en cinq matchs. Nico Hischier et ses coéquipiers n'ont pu renverser un score déjà scellé avant le dernier tiers.

ATS Agence télégraphique suisse

Les New Jersey Devils ne parviennent pas à enchaîner deux victoires en ce début de saison de NHL. Ils se sont inclinés 4-1 devant Ottawa lundi à Newark, leur troisième défaite en cinq matches.

Les fans des Devils ont dû attendre la 55e minute pour voir un but marqué un des leurs, celui du Russe Arseny Gritsyuk. Mais les Suisses Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers étaient déjà menés 3-0 à ce moment-là. Et il n'y a pas eu de folle remontée dans les cinq dernières minutes.

Ottawa, qui n'a perdu qu'une seule de ses six parties disputées jusqu'à présent, a fait la différence au deuxième tiers, grâce à des buts de Shane Pinto et Stephen Haliday. L'Allemand Tim Stützle a inscrit le 3-0 à la 12e alors que le 4-1 a été marqué en fin de match dans le but vide par Tyler Kleven.

New Jersey rechute donc après sa belle victoire 4-1 acquise samedi contre Vancouver, lors de laquelle Nico Hischier avait cumulé trois points (deux buts, un assist). Les Devils auront l'occasion de rebondir dès mardi à Detroit.

Akira Schmid entre en jeu

Le gardien bernois Akira Schmid a disputé son deuxième match avec les Florida Panthers. A Buffalo, le portier remplaçant est entré en jeu au début du deuxième tiers-temps, alors que son équipe était menée 2-1. Les Panthers ont égalisé à deux reprises, mais ils se sont finalement inclinés 5-3. Au final, Schmid a arrêté 18 tirs sur les 21 qui lui ont été adressés.