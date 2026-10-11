Genève-Servette réagit et engage un crack de NHL

Alors que les blessés s'accumulent aux Vernets, Genève-Servette a réagi en engageant le Suédois Adam Boqvist. Le défenseur n'est pas qu'une solution de secours, puisqu'il a signé pour deux ans.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Samedi soir, les Aigles ont réalisé un nouvel exploit improbable. Avec un effectif famélique, les Grenat ont tout de même battu le HC Davos. Ce succès intervient moins d'une semaine après un autre exploit face à Zoug. Mais dans les bureaux, Marc Gautschi n'est pas naïf et il se rend compte que son équipe ne pourra pas continuer ainsi, surtout depuis l'annonce de la blessure de Vili Saarijärvi, samedi. L'arrière finlandais sera absent pour une durée de six semaines en raison d'une blessure au haut du corps.

Ce coup dur s'ajoute notamment à celui de Sakari Manninen, lui aussi sur le flanc pour plus d'un mois. En défense, Sam Hallam doit déjà composer sans Ramon Untersander et Giancarlo Chanton. Avec l'absence de Vili Saarijärvi, le secteur défensif genevois est désormais particulièrement dégarni.

Le GSHC a donc décidé de réagir en enrôlant Adam Boqvist. Le défenseur suédois de 26 ans avait été repêché en huitième position de la draft 2018 par les Chicago Blackhawks. En Amérique du Nord, il a ensuite porté les couleurs de trois autres organisations: Columbus, Florida et les New York Islanders. Au total, il a disputé 280 matches dans la plus prestigieuse ligue du monde, pour 103 points.

Mais Adam Boqvist n'est pas qu'une solution d'urgence pour faire face à l'hécatombe. Le GSHC lui a en effet fait signer un contrat de deux ans. Un engagement qui prend tout son sens lorsqu'on se penche sur la situation contractuelle des autres défenseurs étrangers. Jan Rutta et Vili Saarijärvi voient tous deux leur bail arriver à échéance au terme de cette saison.

Adam Boqvist devient ainsi le deuxième joueur étranger sous contrat au-delà de cet exercice, après le Finlandais Markus Granlund. Tous les autres seront libres en fin de saison.