Nino Niederreiter enchaîne une troisième mise sur la touche

La saison de Nino Niederreiter en NHL ne démarre pas sous les meilleurs auspices. L'attaquant grison de Winnipeg s'est retrouvé surnuméraire pour la troisième fois consécutive vendredi, à l'occasion d'un match perdu 5-1 par les Jets face à Anaheim.
Aligné au sein du quatrième trio offensif des Jets lors des deux premiers matches de la saison, Nino Niederreiter continue donc de ronger son frein. Il a entamé la dernière des trois années d'un contrat qui lui rapporte 4 millions de dollars par saison.
Connor sauve l'honneur
En son absence, Winnipeg avait pu fêter ses deuxième et troisième succès d'affilée. Mais cette belle série a pris fin vendredi à domicile face aux Ducks, qui ont cueilli quant à eux leur troisième victoire en quatre matches disputés dans cet exercice 2026/27.
C'est Kyle Connor qui a sauvé l'honneur pour Winnipeg, inscrivant le 3-1 à la 51e minute sur son 6e but de la saison. Anaheim a repris le large à la 55e grâce à une réussite de Mikael Granlund, avant de sceller le score dans une cage vide.