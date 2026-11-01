Les Nashville Predators de Roman Josi ont battu les Tampa Bay Lightning de Janis Moser 5-4 aux tirs au but. Les deux défenseurs suisses n'ont toutefois pas figuré parmi les principaux protagonistes de la partie.

Les Predators de Roman Josi l'emportent face aux Lightning de Janis Moser

Les Predators de Roman Josi l'emportent face aux Lightning de Janis Moser

ATS Agence télégraphique suisse

En NHL, les Nashville Predators du capitaine Roman Josi ont battu les Tampa Bay Lightning de Janis Moser 5-4 tab. Mais les deux défenseurs suisses n'ont pas été parmi les principaux protagonistes de la rencontre.

Le Russe Nikita Kucherov a brillé en signant trois assists pour Tampa Bay, avec qui son contrat de huit ans arrivera à échéance en fin de saison. Les Predators, qui ont été menés trois fois, ont arraché les prolongations à la 48e avant de s'imposer aux tirs au but.

Parmi les huit Suisses engagés en NHL, seul Pius Suter a enregistré un point en signant un assist lors du succès 5-4 des St-Louis Blues sur la glace des Detroit Red Wings.