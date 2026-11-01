ATS Agence télégraphique suisse
En NHL, les Nashville Predators du capitaine Roman Josi ont battu les Tampa Bay Lightning de Janis Moser 5-4 tab. Mais les deux défenseurs suisses n'ont pas été parmi les principaux protagonistes de la rencontre.
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Le Russe Nikita Kucherov a brillé en signant trois assists pour Tampa Bay, avec qui son contrat de huit ans arrivera à échéance en fin de saison. Les Predators, qui ont été menés trois fois, ont arraché les prolongations à la 48e avant de s'imposer aux tirs au but.
Parmi les huit Suisses engagés en NHL, seul Pius Suter a enregistré un point en signant un assist lors du succès 5-4 des St-Louis Blues sur la glace des Detroit Red Wings.