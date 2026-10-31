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Bientôt en match officiel?
Kevin Fiala retrouve la glace, mais reste protégé

Victime de plusieurs fractures à la jambe gauche lors des Jeux olympiques de Milan 2026, l'attaquant suisse des Los Angeles Kings a repris l'entraînement collectif. Un premier pas encourageant, même si son retour à la compétition demeure incertain.
Publié: il y a 2 minutes
Kevin Fiala va-t-il bientôt rejouer pour les Kings?
Photo: NHLI via Getty Images
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Blick Sport

Kevin Fiala (30 ans) poursuit sa convalescence. Blessé gravement lors des Jeux olympiques 2026 à Milan, la star de la NHL a dû subir une nouvelle opération en septembre, après avoir souffert de plusieurs fractures au niveau de la jambe gauche.

Mais le joueur de l'équipe de Suisse a franchi une étape importante dans sa récupération. Un mois après cette intervention, l'entraîneur des Los Angeles Kings, Peter Laviolette, a annoncé que l'ailier avait retrouvé les entraînements collectifs.

Kevin Fiala reste toutefois protégé. Il porte pour l'instant un maillot sans contact et ne participe pas aux duels. La date de son retour à pleine capacité reste inconnue.

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