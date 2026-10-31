Menés au score, les Devils ont retrouvé le chemin de la victoire à Las Vegas, avec un assist pour Jonas Siegenthaler. De son côté, Akira Schmid a également brillé avec Florida, tandis que Winnipeg poursuit sa série noire sans Nino Niederreiter.

ATS Agence télégraphique suisse

Après leur défaite la veille, les New Jersey Devils ont renoué avec la victoire vendredi en gagnant 5-2 à Las Vegas. Jonas Siegenthaler est le seul membre du trio suisse à avoir marqué un point.

Le défenseur de 29 ans a participé à la réussite du Russe Arseni Gritsyuk (4-2) et a ainsi délivré son troisième assist de la saison. Nico Hischier et Timo Meier n'ont pas inscrit de point lors de leurs quelque 18 minutes de temps de jeu respectives.

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Face aux Golden Knights, les Devils ont renversé la situation après avoir été menés au score, alors qu'ils avaient pourtant pris l'avantage en début de match. Ils remportent ainsi leur cinquième victoire sur leurs six derniers matches. La rencontre s'est décidée au cours de la deuxième période, où le score est passé de 2-2 à 4-2. L'Américain Jack Hughes a été l'homme du match avec trois buts.

Schmid victorieux face aux Jets

Akira Schmid a lui aussi connu une soirée réussie. Le gardien suisse des Florida Panthers a repoussé 22 tirs sur 24 lors de la victoire 5-2 contre les Winnipeg Jets et a fêté avec son équipe un troisième succès d’affilée, le deuxième contre le même adversaire en l’espace de quatre jours.

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L'ambiance est tout autre chez Nino Niederreiter et les Jets. Alors que le Grison était une nouvelle fois absent de la feuille de match, son équipe a encaissé sa huitième défaite d'affilée.