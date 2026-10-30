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Nino Niederreiter surnuméraire
Trois assists mais une défaite pour Roman Josi

Roman Josi a brillé sans pouvoir empêcher la défaite des Predators face aux Capitals, jeudi. De son côté, Nino Niederreiter a encore été laissé en tribunes par les Jets.
Publié: il y a 15 minutes
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Photo: AP Photo/George Walker IV
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Nashville Predators peinent toujours à trouver leur rythme en NHL. Roman Josi n'a pas pu empêcher la défaite 4-3 face aux Washington Capitals, malgré ses trois assists jeudi.

Roman Josi a joué un rôle déterminant sur le premier but (1-0), ainsi que sur ceux qui ont mené au 2-2 et au 3-3. Il s'agit des 12e, 13e et 14e passes décisives de la saison du Bernois de 36 ans, qui, avec près de 23 minutes de temps de glace, a été comme à son habitude le pilier de l'équipe des Predators. Seuls cinq joueurs dans toute la ligue ont délivré davantage d'assists.

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Cela n’a toutefois pas suffi à Nashville pour remporter la victoire. Le quatrième but des visiteurs, marqué à dix minutes de la fin, a scellé la quatrième défaite des Predators lors de leurs cinq derniers matches.

Nino Niederreiter toujours surnuméraire

Lian Bichsel a lui aussi essuyé une défaite. Le Soleurois de 22 ans s’est incliné avec les Dallas Stars face aux Canadiens de Montréal sur le score de 5-2. Il s’agit de la deuxième défaite consécutive après une série de cinq victoires d’affilée pour les Stars, qui ont encaissé les buts décisifs, passant de 1-1 à 1-3, en l'espace de 27 secondes vers la fin de la première période.

Janis Moser et Pius Suter ont quant à eux vécu une soirée victorieuse. Ce dernier s’est imposé 4-1 avec les Saint-Louis Blues face aux Boston Bruins. Moser a gagné lors de son 350e match de saison régulière avec le Tampa Bay Lightning face aux Winnipeg Jets (6-4), même si l'équipe de Floride a failli laisser filer son avance de 5-1 au cours du dernier tiers-temps.

Janis Moser a affiché un bilan de +1 en 18 minutes de temps de jeu. Nino Niederreiter était une nouvelle fois laissé en tribunes par les Jets, qui ont encaissé leur septième défaite d'affilée.

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