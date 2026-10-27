Nicole Vandenbrouck

Le rideau de la scène de l'auditorium du centre de performance OYM à Cham (ZG) est encore fermé. L'ambiance parmi les 150 participants du premier séminaire de coaching «Timeout» est détendue et en même temps pleine de suspense. Que peut-on, que doit-on attendre de Patrick Fischer, qui a réussi à mener le hockey suisse au sommet sans jamais se perdre lui-même? Mais qui a aussi provoqué le plus grand scandale du hockey sur glace suisse.

Un mois avant le Mondial à Zurich et Fribourg, l'homme de 51 ans a été licencié après avoir été épinglé pour un scandale lié au Covid. Il s'est par exemple rendu aux Jeux olympiques en Chine avec un faux certificat. Avec son équipe, il souhaite désormais créer de la «clarté sur le terrain de la vie». Patrick Fischer est connu pour sa manière de séduire, mais aussi pour sa capacité à enthousiasmer les joueurs de son équipe autour d'un objectif commun et de ses visions. Il permet désormais à d'autres d'en profiter. Blick a assisté au premier «Timeout».

Regarder les thèmes difficiles de la vie avec humour

Lorsque le rideau s'ouvre et que l'on réalise que Patrick Fischer est allongé sur un lit recouvert de fourrure dans un adorable costume de lama, on est stupéfait – et immédiatement captivé. Derrière lui se tient un juge. C'est son frère Marco Fischer, qui fait partie de son équipe. Il s'agit d'une introduction comique aux thèmes accablants de la vie. Les schémas comportementaux de nombreuses personnes sont tournés en dérision avec humour, au lieu d'être abordés avec un sérieux austère. Le fait que l'on préfère continuer à évoluer dans le schéma habituel plutôt que de se consacrer courageusement aux affaires du cœur. Le juge murmure au lama sans énergie que la confiance, c'est bien, mais que le contrôle, c'est mieux. Que l'on devient vulnérable lorsque l'on s'ouvre. Et que l'on n'est de toute façon jamais assez bon, quels que soient ses accomplissements, et qu'il faut donc simplement faire ce que l'on a à faire dans la vie.

Le lama se charge symboliquement de son fardeau autour du cou, mais le cœur doit rester à la maison. La stagnation signifie la sécurité. Dans cette courte pièce de théâtre, le changement apparaît sous les traits de Mädy, la femme de Patrick Fischer, resplendissante dans une tenue dorée. Pour beaucoup de gens, le changement est synonyme d'incertitude et de perte de contrôle plutôt que de développement et de soulagement. Les idées reçues selon lesquelles demander de l'aide serait réservé aux faibles sont présentées avec humour. Les rires du public montrent que l'on peut mieux faire face aux thèmes difficiles avec de l'humour et que l'on est ainsi plus ouvert à une véritable réflexion. Les deux ex-joueurs et amis d'enfance de Patrick Fischer, Daniel Giger et Livio Fazio, raconteront lors du repas en commun que les frères Fischer avaient déjà, durant leur enfance, le talent pour jouer la comédie de manière divertissante.

Les schémas comportementaux doivent être brisés

C'est l'introduction à une journée consacrée à des thèmes holistiques. «Je souhaite inciter les gens à faciliter leur vie. À changer de perspective et à emprunter de nouvelles voies», adresse le Zougois aux participants dans ses premiers mots, désormais sans costume de lama. «Notre façon de penser détermine nos actes. Nous pouvons explorer les limites de notre esprit.» L'énergie est le thème central de l'événement «Timeout», pour lequel on paie 590 francs au tarif prévente et 690 francs au tarif normal. «Ma conviction est la suivante: lorsque l'on fait ce que l'on aime, on connaît la satisfaction et le bonheur.»

«Fischi» parle des compagnons quotidiens de la vie, de son «équipe de base», son noyau: instinct, intuition, raison, conscience et cœur. Ses explications révèlent de nombreux éléments personnels de l'homme Patrick Fischer. De temps à autre, il fait intervenir ses expériences dans le hockey, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Il raconte notamment qu'après sa grave blessure au genou, lorsque des médecins lui avaient prédit la fin de sa carrière à 25 ans, il avait ressenti de la panique et la peur de perdre son existence. «C'est là que j'ai découvert le monde de l'énergie, cela m'a aidé.» Il a réussi à rejoindre la NHL (23 matches pour Phoenix) principalement grâce à sa conviction et à sa foi, parce que son objectif était clair. «La foi peut déplacer des montagnes.» C'est pourquoi, en tant qu'entraîneur de la Nati, il voit grand très tôt et fixe courageusement la demi-finale comme objectif au Mondial, au lieu de se contenter comme par le passé d'atteindre les quarts de finale. «La conviction est à l'origine de la détermination.» Avant son licenciement en avril, il avait atteint cet objectif à plusieurs reprises.

«Pour moi, il n'y a pas d'excuses pour ne pas travailler sur soi.» Les schémas comportementaux doivent être brisés. Et la capacité à savoir sur quoi l'on peut compter dans les situations de stress et de pression doit être améliorée. Pour Patrick Fischer, la confiance signifie la croissance, tandis que la peur signifie l'impuissance et les lamentations. Lorsqu'il s'exprime ouvertement, on peut se mettre à la place de ses réflexions. Ses co-intervenants sont Alain Steim, expert en santé intégrative, Benoît Pont, fondateur de Prokeycoach et spécialiste du profilage de la performance, le coach de performance Stefan Schwitter et le storyteller Marco Fischer. Benoît Pont et Stefan Schwitter faisaient et font encore partie du staff de la Nati.

Traverser une tempête avec sérénité

Leur sélection en dit long sur l'entraîneur Patrick Fischer et sur son travail minutieux avec ses équipes. Il s'est entouré d'une équipe en laquelle il a confiance sur le plan humain et qu'il connaît parfaitement. Il fait même mesurer en direct ses champs électromagnétiques afin de montrer comment l'énergie personnelle peut être augmentée. Ou il se soumet aux tests physiques de Benoît Pont. L'ex-joueur de 51 ans raconte comment Patrick Fischer, en tant qu'entraîneur de la Nati, a cherché d'autres voies et s'est attaché à faire progresser ses joueurs sur le plan humain et pas seulement sportif. «Même dans les moments les plus difficiles, il faisait toujours ressortir le positif et trouvait le déclic qui nous rendait meilleurs», explique le Valaisan.

L'ex-entraîneur de la Suisse souligne: «Nous connaissons tous cela, notamment dans la nature. Aucune tempête ne dure éternellement, elle finit par passer. Avec cette conscience, on traverse ce processus plus sereinement.» On pense inévitablement à l'expérience vécue par Patrick Fischer il y a sept mois. Après que la SRF a révélé qu'il s'était rendu aux Jeux olympiques à Pékin en 2022 avec un certificat de vaccination falsifié et qu'il avait été condamné, il a d'abord réagi avec panique. Et avec d'autres mensonges, alors qu'il avait déjà menti quatre ans auparavant au sujet de sa disposition à se faire vacciner.

Mais il semble être sorti renforcé de cette tempête. Il souhaite inspirer avec cette capacité de résistance et ce calme. C'est une journée ponctuée de nombreux rires, d'échanges ouverts même lors de questions très personnelles du public, et de nombreux hochements de tête reconnaissants et approbateurs. On a l'impression d'être assis dans le vestiaire de Patrick Fischer.