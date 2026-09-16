Suspendu quatre ans par l’IIHF, Patrick Fischer a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport. L’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse conteste juge cette sanction disproportionnée.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Patrick Fischer contre-attaque. Suspendu quatre ans, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse a fait appel de la décision de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). C'est du moins ce que rapportent mercredi après-midi les journaux de CH Media.

Selon ces informations, Patrick Fischer conteste surtout la durée de sa suspension, qu’il jugerait disproportionnée. Un examen de précédents dossiers montre que des sanctions prononcées dans des affaires similaires de falsification de certificats, impliquant des sportifs ou des entraîneurs, ont parfois été moins sévères.

Suspendu quatre ans

Le hockeyeur Evander Kane, par exemple, avait été suspendu 21 matches par la NHL. L’ancien entraîneur de Cologne et du Werder Brême, Markus Anfang, s’en était lui sorti avec une suspension d’un an, dont une partie avec sursis, ainsi qu’une amende d’environ 20’000 francs.

Patrick Fischer a été suspendu quatre ans par l’IIHF de toute fonction d’entraîneur au sein d’une équipe nationale pour avoir utilisé un faux certificat Covid. Cette sanction ne concerne toutefois pas les clubs: il pourrait donc, si la sanction n'est pas étendue, entraîner une équipe dans un championnat national durant cette période.