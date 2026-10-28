Roger Rönnberg: «C'est triste de jouer dans une telle ambiance»

Malgré la victoire face à Davos (3-1), Fribourg-Gottéron n'a pas pu totalement se réjouir. L'ambiance dans la BCF Arena n'était pas la même que d'habitude à la suite des incidents à Lausanne.

Matthias Davet Journaliste Sport

Les scènes étaient étranges ce mardi à la BCF Arena. Logiquement, on pouvait s'attendre à ce que l'ambiance soit festive pour le retour de Davos pour la première fois depuis la dernière finale du championnat. Pourtant, il n'en a rien été. La faute aux incidents samedi à Lausanne, qui ont obligé Fribourg-Gottéron à interdire certains de ses ultras dans sa propre enceinte. Les autres ont tout simplement boycotté les chants.

Alors, ce sont des spectateurs lambdas qui ont tenté de mettre l'ambiance. Ils y sont parfois parvenus avec succès, parfois moins. Mais dans l'ensemble, l'atmosphère était beaucoup moins bonne que lors d'un match habituel des Dragons à domicile. Ce qui n'a pas particulièrement plu à Roger Rönnberg. Interview.

Roger, Fribourg gagne à domicile, puis perd à l'extérieur. Quelle est la différence?

Normalement, ce sont les supporters. Peut-être pas aujourd'hui, mais d'habitude c'est facile pour nous de jouer à domicile. Nous avons les meilleurs supporters de la ligue et la meilleure ambiance du hockey européen. Bien sûr, cela nous booste toujours. En même temps, nous devons trouver le bon état d'esprit pour jouer à l'extérieur. Je ne pense pas que nous ayons vraiment encore trouvé cet état d'esprit conquérant loin de nos bases cette saison. C'est donc une question de mentalité.

Est-ce un problème que ce n'ait pas été aussi bruyant que d'habitude face à Davos?

D'après ce que j'ai compris, c'était une protestation par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve ça triste pour tout le monde, parce que nous nous battons pour les mêmes couleurs: les supporters, les joueurs, le club, la direction. Nous devrions toujours être dans le même bateau et nous respecter mutuellement. Là, les joueurs sont presque devenus nerveux au premier tiers tant c'était silencieux. Je comprends que les supporters soient en colère pour certains agissements, mais ils doivent aussi respecter l'équipe et être derrière elle comme ils le sont toujours d'habitude. Je n'aime pas cette situation. Nous devrions toujours être unis à Gottéron. J'espère que nous pourrons retrouver cela à l'avenir.

Le succès est là avec ces trois points, mais ce n'est pas pareil dans une telle ambiance…

Non, c'est triste. Mais nous devons aller de l'avant et nous devons nous reconnecter en tant que club après les derniers événements. Nous devons le faire avec tout le monde — entraîneurs, direction, joueurs et supporters — pour nous retrouver et nous battre pour nos couleurs.

Globalement, ça n'a pas semblé perturber les joueurs. Vous avez livré une solide prestation face à Davos.

Sur le plan offensif, nous étions vraiment très bons – c'était l'une de nos meilleures soirées cette saison. On a joué avec beaucoup de joie et de passion en attaque aujourd'hui – nous étions très créatifs, nous bougions bien et nous faisions bien circuler le puck, donc j'ai aimé cette partie-là. En revanche, j'ai peut-être un peu regretté le manque de combativité dans notre moitié défensive, où nous aurions pu mieux jouer.

Vous avez eu de grosses occasions tout au long du match, mais à la fin, vous étiez quand même un peu nerveux en raison des actions adverses dans les deux dernières minutes.

Oui, mais c'est parce que nous n'avons pas marqué. On a eu de magnifiques occasions auparavant. On aurait pu gérer calmement les cinq dernières minutes. Là, c'est devenu tendu parce que nous ne marquions pas. Mais je suis heureux de voir cette année que nous avons des gardiens capables de nous gagner des matchs. Je pense que c'est l'un des points majeurs de cette saison: voir que Loïc (ndlr: Galley) et Ludo (ndlr: Waeber) peuvent remporter des rencontres pour nous. C'est un message important qu'ils nous envoient.

Depuis le début du mois, vous alternez victoires et défaites. Serais-tu satisfait si cela continuait ainsi jusqu'à la fin octobre?

Tout dépend de la manière dont on perd. Pour ma part, je veux que nos performances soient meilleures sur l'ensemble. À Lausanne, nous avions fait une assez bonne performance offensivement malgré quelques mauvaises minutes. Mais nous devons aligner plus de bonnes minutes à l'extérieur pour être satisfaits. C'est la manière de perdre qui compte: si nous réalisons 60 bonnes minutes et que nous manquons juste de chance sur des rebonds, je peux l'accepter. Mais si nous livrons une mauvaise prestation où nous ne pratiquons pas un bon hockey, je ne suis pas content.

Attention, Langnau enchaîne les buts avec neuf face à Lausanne ce soir…

J'ai vu… C'est fou (ndlr: en français)!