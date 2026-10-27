Fribourg continue d'alterner entre victoire et défaite

Fidèle à son étrange série d'alternance entre succès et revers, Fribourg a dominé Davos 3-1 à la BCF Arena. Dans une ambiance rendue feutrée par le boycott des ultras, Gottéron a décroché les trois points.

Matthias Davet Journaliste Sport

On ne pourra pas reprocher à Fribourg-Gottéron d'être constant. Depuis le 2 octobre, les Dragons suivent une séquence bien particulière: victoire, défaite, victoire, défaite, etc. Et ce depuis neuf sorties donc. Il faut remonter au mois dernier et un enchaînement de trois succès face à Langnau, Berne et Kloten pour trouver une autre tendance.

Logiquement, après la défaite samedi à Lausanne, il y avait peu de suspense par rapport à l'issue de la rencontre face à Davos. Les Fribourgeois allaient l'emporter. Et ce malgré une ambiance particulière dans la patinoire, les groupes ultras ayant décidé de boycotter la rencontre. Leurs comités ayant été interdits d'enceinte après les incidents de samedi dans la capitale olympique, les autres membres ne se sont pas rendus sur place. Les chants descendaient donc bien moins régulièrement du kop de la BCF Arena, même si certains autres supporters ont tenté de donner de la voix.

Henrik Borgström ouvre le score

En ce qui concerne la glace, Gottéron réalisait un très bon début de match. Les Dragons étaient incisifs et c'est bien logiquement qu'ils ont ouvert la marque, par Henrik Borgström. Après une belle action de Marcus Sörensen, le Finlandais pouvait lancer dans la lucarne (4e).

Si Fribourg a continué sur sa lancée, les Bouquetins sont gentiment descendus de leurs montagnes et ont commencé à se montrer dangereux. Si Ludovic Waeber a enchaîné les premiers arrêts, il n'a rien pu faire sur le contre à la 17e minute. Julian Parrée servait parfaitement Valentin Nussbaumer, qui ne tremblait pas pour égaliser.

Six secondes pour trouver la lucarne

Puis, dans le deuxième tiers, la troupe de Roger Rönnberg a profité d'une double pénalité contre Joseph Blandisi pour reprendre les devants. Il a fallu six secondes à Marcus Sörensen pour trouver la lucarne de Sandro Aeschlimann (26e).

Loin d'être satisfait par cette avance, Fribourg a continué à pousser. À plusieurs reprises, les Dragons auraient pu se donner de l'air, mais le portier davosien faisait le job. Notamment sur un tir de pénalité manqué par Anthony Richard (36e).

La série va-t-elle se poursuivre?

Durant le troisième tiers, Gottéron a poursuivi sa belle domination, qui s'est révélée toutefois tout aussi stérile. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, avec par exemple des Thierry Schild (45e) ou Anthony Richard (51e) en excellentes positions.

Mais quand Davos ne présentait pas grand-chose en face, les Dragons ont pu sereinement terminer la rencontre et glaner les trois points. Dans la cage vide et sur le buzzer final, Christoph Bertschy a inscrit le troisième. Si la logique est respectée, ils perdront ce mercredi, sur la glace de Langnau. Mais nul doute qu'ils voudront enfin mettre fin à leur série.