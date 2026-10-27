Toujours décimé, Genève se remet à l'endroit à Rapperswil

Privé de neuf de ses joueurs, Genève-Servette est allé cherché une victoire importante à Rapperswil (1-2 ap.). Simon Le Coultre a délivré les Genevois en prolongation.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après une semaine noire (3 défaites en encaissant à chaque fois 5 buts), Genève faisait le voyage à Rapperswil avec une bonne nouvelle dans ses bagages: le retour au jeu de Johnny Kneubühler, absent depuis dix jours. Pour autant, manquaient toujours à l’appel 9 (!) joueurs (dont 4 (!) étrangers) pour ce long déplacement sur les terres du Cirque Knie.

Sam Hallam et son staff ont donc une nouvelle fois dû innover. En attaque, le revenant était, par exemple, accompagné de William Hedlund (prêté par Ambri) et de Tristan Lemyre (arrivé de NCAA cette saison). En première ligne de défense (sur la feuille de match, moins dans les faits), le tout jeune défenseur Théo Vouardoux (2007) figurait aux côtés de Simon Le Coultre. Le septième défenseur, Nick Meile, prêtait lui aussi main-forte, en provenance de Viège.

Genève-Servette peu discipliné

Dans de telles conditions, Genève-Servette a abordé la rencontre chez l’avant-dernier du classement du mieux qu’il a pu: avec beaucoup d’application, mettant le plus d’intensité possible, tout en commettant quelques imprécisions à la relance. Et Jimmy Vesey, à la 1re minute de jeu, et Simon Le Coultre, à la 8e, se sont même montrés dangereux, adressant deux bons tirs en direction du but de Melvin Nyffeler.

Mais les Grenats ont aussi été un peu trop indisciplinés, permettant aux Saint-Gallois de profiter de trois power-plays dans les vingt premières minutes. Ceux-ci n’ont pas débouché sur un but des locaux, mais la menace s’est rapprochée, petit à petit. Sur la troisième supériorité numérique, Stéphane Charlin a été très chanceux, voyant un bon lancer de Kevin Labanc s’écraser sur son montant.

Toujours est-il qu’après un tiers-temps, Genève-Servette était dans le coup, de quoi faire plaisir à Sam Hallam. Si ses hommes n’ont pas profité d’avoir repris le deuxième tiers-temps à un homme de plus sur la glace, ils auraient pu ouvrir le score à la 25e. Mais le tir, dévié, de Simon Le Coultre a, lui aussi, terminé sur le montant du but saint-gallois.

Johnny Kneubühler revient et marque

Mais globalement, Rapperswil dominait, notamment physiquement. Et à la 30e, après que Genève-Servette a de nouveau eu de la peine à la relance, Nico Dünner pouvait se présenter seul face à Stéphane Charlin… lequel gardait encore son équipe à égalité. Le portier genevois a continué ses prouesses, alors que son équipe évoluait en box-play, réalisant deux superbes parades aux 33e et 35e: d’abord de l’épaule gauche, puis de la mitaine.

On se disait alors que la sentence semblait inéluctable. Et puis, à la 36e, après un rebond chanceux contre la bande, Johnny Kneubühler, le revenant, a hérité du puck devant le but adverse. Le Genevois a fait tout juste et a pu inscrire un 0-1 peu attendu pour les visiteurs. Ceux-ci ont encore tué un power-play avant la fin du tiers-temps. Et à peine sorti du banc d’infamie, Giancarlo Chanton a reçu le puck et a servi Johnny Kneubühler, lequel a, cette fois, perdu son duel face à Melvin Nyffeler.

But annulé de Simon Le Coultre

Ainsi, à la deuxième pause – et contre toute attente – le GSHC menait d’un but sur la glace saint-galloise. Restaient alors vingt minutes à tenir pour se remettre sur le droit chemin. En supériorité numérique à la 42e, Genève-Servette a fait mieux que ça, mais l'essai de Jesse Puljujärvi a touché le poteau. Puis, Stéphane Charlin a poursuivi son bon travail du soir, réalisant encore plusieurs arrêts déterminants devant les attaquants des Lakers.

Alors que la pression se faisait plus intense autour du but genevois, à la 48e, Simon Le Coultre a récupéré un puck, s'est projeté à toute vitesse en attaque et a conclu de bien belle manière. Les quelques spectateurs genevois ayant fait le déplacement explosaient de joie. Mais celle-ci fut de courte durée, les arbitres annulant logiquement la réussite pour un hors-jeu évitable. Genève était alors proche du 0-2 sur la glace d'un Rapperswil à la peine (des sifflets se sont fait entendre au Lido) et Jesse Puljujärvi touchait à nouveau les montants à la 54e.

L'exploit de Simon Le Coultre en prolongation

Et comme souvent dans ces moments-là, alors que Genève était presque parvenu à faire le break, c'est Rapperswil qui a égalisé à la 56e, par Dominic Lammer du revers, suite à un rebond accordé par Stéphane Charlin. Cruel pour Genève, qui pensait tenir son os dans le temps réglementaire.

Au petit jeu des prolongations, c'est le GSHC qui est allé chercher une victoire de la résiliance. Simon Le Coultre a réalisé un exploit après sept seconde de jeu à peine, réalisant un tour sur lui-même avant de tromper Melvin Nyffeler. Cette fois, les spectateurs genevois pouvaient, vraiment, laisser éclater toute leur joie.