Sam Hallam: «On doit être plus intelligents»

Décimé par les blessures et dominé d'entrée, Genève-Servette s'est lourdement incliné face à Zurich (1-5). L'entraîneur Sam Hallam pointe du doigt l'indiscipline et attend un net réveil avant la trêve.

Matthias Davet Journaliste Sport

À force de voir son infirmerie se remplir, Sam Hallam est-il déprimé? «Non, ce n'est pas le bon mot, tempère l'entraîneur de Genève-Servette. Depuis le début, on répète que c'est ainsi. En revanche, c'est un petit peu frustrant de devoir changer d'alignement tout le temps.»

Le pire, c'est que pour la deuxième fois du week-end, le Suédois a été quelque peu pris au dépourvu. Vendredi, Adam Boqvist a jeté l'éponge après l'échauffement en Ajoie. Deux jours plus tard, c'est au tour de Jan Rutta d'avoir fait de même, avant d'affronter les Zurich Lions. Deux trous dans la feuille de match qui ont dû être comblés. «On est quand même préparés, précise Sam Hallam. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'on devrait être prêts dès le début de la rencontre.»

Trois matches avant la pause

Tant face à Ajoie que face à Zurich, les Grenat étaient menés au score après le premier tiers. Si dans le Jura, l'espoir de revenir au score était encore de mise (2-0), ce n'était pas vraiment le cas ce dimanche face au leader. 0-4 après 16 minutes: la messe était dite.

«On ne joue pas assez bien à 5 contre 5, en box play ou en power-play, peste Sam Hallam. On doit s'améliorer dans toutes les situations lors de nos trois derniers matches avant la pause de l'équipe nationale.» Avant le mois de novembre, Genève va se déplacer à Rapperswil et Fribourg, avant de recevoir Bienne aux Vernets.

Un trou trop profond

Ce que le coach suédois aimerait aussi de ses joueurs, c'est qu'ils soient plus malins dans certaines situations. Si le GSHC a coulé dans le premier tiers, c'est aussi à cause de pénalités plus qu'évitables. Deux au même instant, puis une majeure contre Jesse Puljujärvi. «Tout n'était pas mauvais dans cette période, calme Sam Hallam. Mais prendre ces deux pénalités dans le même coin, alors que le puck est contre la bande, sans danger… On doit être plus intelligents. On s'est créé un trou trop profond pour pouvoir en sortir.»

Et ne parlez pas au Suédois de la réaction de son équipe dans les deux dernières périodes: «Se dire: 'Allez, on va gagner le troisième tiers', c'est la mentalité d'une équipe de bas de classement. C'est facile d'être bon dans la dernière période quand on est menés.»

«J'y vais à fond»

Le seul point positif, peut-être, de cette hécatombe, c'est que certains joueurs prennent de l'ampleur. À l'image de Théo Vouardoux, aligné plus de 15 minutes après la blessure de Jan Rutta. «Il y a eu une petite montée d'adrénaline mais, dès les premiers shifts, j'étais lancé, sourit le frère de Nathan. J'ai aussi profité du moment, puisque je ne sais pas comment la suite va se présenter.»

Si, bien sûr, il aurait aimé un autre dénouement à son dimanche après-midi, l'arrière de 19 ans continue à apprendre en National League. «Chaque fois que j'ai la chance d'y aller, je le fais à fond et je ne me pose pas trop de questions», appuie-t-il. Benjamin d'une fratrie de hockeyeurs, il a aussi la chance de pouvoir compter sur les conseils de ses aînés. «C'est sûr que je profite de leur expérience pour avancer, et ce n'est que bénéfique pour moi», s'exclame Théo Vouardoux. Qui, au vu des blessures à l'heure actuelle dans l'effectif genevois, pourrait aligner les minutes ces prochains jours.