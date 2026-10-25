Genève perd un nouvel étranger sur blessure

La poisse n'a pas fini d'accompagner Genève-Servette cette saison. Juste avant la rencontre face à Zurich, le défenseur tchèque Jan Rutta a dû à son tour jeter l'éponge.

Matthias Davet Journaliste Sport

Décidément, Genève-Servette n'a vraiment pas de chance. En l'espace d'un week-end, les Aigles ont vu deux de leurs défenseurs étrangers déclarer forfait au terme de l'échauffement. Vendredi, Adam Boqvist n'avait pas pu jouer du côté d'Ajoie. Recruté pour pallier les blessures, l'arrière suédois sera finalement absent trois à quatre semaines, à la suite d'un pépin physique au bas du corps.

Ce dimanche, le GSHC a dû refaire un communiqué juste avant la rencontre face à Zurich. Alors qu'il n'allait pouvoir aligner que trois joueurs étrangers, il a finalement dû se passer de Jan Rutta. «Il jouait déjà légèrement touché ces derniers matches et a dû jeter l’éponge pour aujourd’hui, précise le club genevois. Son état est évalué au jour le jour.» S'il a pu réaliser l'échauffement hors glace, le Tchèque n'a même pas pu griffer la surface de jeu des Vernets.

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Deux étrangers sur la glace

C'est donc un nouveau coup dur pour Genève. Avec l'arrivée de Jan Rutta à l'infirmerie, les Grenat ont désormais 10 (!) joueurs sur le flanc. Face à Zurich, Sam Hallam ne peut aligner que deux étrangers (Jimmy Vesey et Jesse Puljujärvi).

Forcément, au moment d'accueillir le leader incontesté de la National League, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Aigles, qui ne vont également évoluer qu'avec six défenseurs. L'occasion pour le jeune Théo Vouardoux d'accumuler les minutes.