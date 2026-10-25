Dix blessés, un étranger qui jette l'éponge juste avant la partie, un autre qui prend une pénalité majeure et une double période d'infériorité numérique. Impossible dans ces conditions pour Genève-Servette de réaliser l'exploit face à Zurich (1-5).

Matthias Davet Journaliste Sport

Sans doute que pour sa première saison sur le banc de Genève-Servette, Sam Hallam ne s'attendait pas à un long fleuve tranquille. Mais là, c'est carrément un parcours du combattant que doit traverser l'entraîneur suédois.

Ce dimanche et juste avant le coup d'envoi de la rencontre face à Zurich, le club grenat a communiqué qu'un dixième joueur rejoignait l'infirmerie. Après l'échauffement hors glace, le Tchèque Jan Rutta a dû déclarer forfait. Les Grenat ne pouvaient donc aligner que deux étrangers (Jimmy Vesey et Jesse Puljujärvi) pour affronter le leader et ses 13 victoires en 14 matches.

Une balle dans la serre

Autant le dire d'emblée au moment du lâcher de puck: une victoire des Genevois serait un immense exploit face aux Lions. Rapidement, la tournure du match n'en a pas pris la direction. Après à peine trois minutes de jeu, les visiteurs avaient déjà ouvert la marque, par un tir de Juho Lammikko.

Quelques minutes plus tard, les Aigles se sont tiré une balle dans la serre, en écopant de deux pénalités au même moment. Forcément, l'armada zurichoise n'en demandait pas tant pour doubler la mise (Derek Grant, 13e).

0-4 après 16 minutes

Puis, de mal en pis, Genève a encore écopé d'une pénalité majeure contre Jesse Puljujärvi. La charge dans le dos du Finlandais n'a pas plu aux arbitres, qui l'ont laissé cinq minutes sur le banc d'infamie. L'occasion pour Jesper Frödén d'inscrire son cinquième but de la saison.

29 secondes plus tard et sur cette même punition, Zurich marquait le quatrième, après 16 minutes de jeu. C'en était trop pour certains supporters des Vernets qui ont décidé de quitter le navire à cet instant.

Simon Hrubec veillait

Ils n'ont donc pas vu la réduction du score de Marco Miranda, qui a joliment dévié un lancer de Mika Henauer (18e). Malgré ce but, la messe était dite depuis un moment. Genève a au moins eu le mérite de ne rien lâcher et de continuer à se battre durant les deux tiers suivants.

Les Aigles ont même cru réduire à nouveau la marque, par Nicolas Müller (30e). Mais après visionnage des images, les arbitres n'ont jamais vu le puck franchir la ligne et n'ont donc pas pu accorder l'éventuelle réussite. En power-play, le GSHC aurait également pu marquer un goal susceptible de modifier la dynamique de la rencontre, mais Simon Hrubec veillait. Dans la cage vide, Nicolas Baechler a marqué le dernier but de l'après-midi (60e).

Finalement, cette défaite est plus que logique pour des Grenat diminués. Mardi, avec un effectif qui devrait être plutôt semblable, ils se rendront à Rapperswil. Dans le but de mettre fin à une série de quatre défaites de rang.

Berne bat Lugano

Dans l'autre rencontre dominicale, Berne a infligé une 9e défaite à Lugano en 15 matches cette saison. Les Ours se sont imposés 2-1 en prolongation grâce à un exploit solitaire de leur capitaine Waltteri Merelä et grimpent à la 3e place.

2:28 Berne - Lugano: Les Ours s'en sortent après prolongation