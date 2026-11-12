Deux jours après Nico Hischier, un autre hockeyeur suisse vient de franchir un cap symbolique en NHL: Roman Josi. Le capitaine bernois des Nashville Predators a atteint la barre des 800 points dans la grande ligue nord-américaine.

Dans l'histoire! Roman Josi franchit un cap mythique en NHL lors de la victoire des Predators

Dans l'histoire! Roman Josi franchit un cap mythique en NHL lors de la victoire des Predators

En bref Roman Josi atteint la barre des 801 points en NHL pour Nashville grâce à deux passes décisives lors de la victoire 4-2 contre Anaheim

Le Bernois est le 22e défenseur de NHL à atteindre ce cap

Janis Moser reste à 116 points, Connor McDavid marque également lors de son 20e match de la saison

Cédric Heeb

C'est fait! Roman Josi a inscrit son nom dans un cercle très fermé. Lors de la victoire 4-2 des Nashville Predators face aux Anaheim Ducks, le défenseur bernois a franchi le cap des 800 points en NHL. Auteur de deux assists sur les buts du 3-1 et du 4-2, le capitaine de Nashville affiche désormais 801 points à son compteur.

À 36 ans, il devient le 22e défenseur de l'histoire à atteindre cette barre symbolique. Il est également le premier joueur des Predators à réussir cette performance.

Il aura fallu attendre près de quinze ans après sa première passe décisive en NHL pour atteindre ce cap. Le 3 décembre 2011, Roman Josi avait délivré son premier assist lors d'une défaite 3-2 contre les Buffalo Sabres. Depuis, le Bernois a disputé 1048 rencontres supplémentaires dans la ligue et s'est largement installé comme le Suisse le plus prolifique de son histoire.

Son palmarès individuel est lui aussi unique parmi les hockeyeurs helvétiques. En 2020, il avait remporté le trophée Norris, récompensant le meilleur défenseur de NHL. Blick l'a d'ailleurs désigné comme le meilleur hockeyeur suisse de tous les temps dans la ligue nord-américaine.

Janis Moser s'incline, Connor McDavid prolonge sa série phénoménale

Son coéquipier en défense avec l'équipe de Suisse, Janis Moser (26 ans), est encore loin de ce cap symbolique. Le Biennois totalise 116 points en 356 matches de NHL. Il n'a pas amélioré ses statistiques dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré le large succès de son Tampa Bay Lightning face aux Buffalo Sabres (8-3).

De son côté, la superstar Connor McDavid (29 ans) continue d'affoler les compteurs. Le Canadien a inscrit au moins un point lors de chacun des 20 premiers matches de la saison. Les Edmonton Oilers se sont imposés 3-2 après prolongation contre les Philadelphia Flyers. McDavid a notamment délivré une passe décisive sur le 2-0 provisoire.