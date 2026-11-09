La superstar haut-valaisanne Nico Hischier atteint un palier historique en NHL

Nico Hischier et Timo Meier se sont illustrés lors de la victoire 4-0 des Devils à Toronto. Le Valaisan a franchi la barre des 500 points grâce à un but et un assists, tandis que l'Appenzellois a inscrit un doublé.

ATS Agence télégraphique suisse

Tout continue de bien rouler pour New Jersey. Cette nette victoire contre les Maple Leafs est leur cinquième d’affilée et la neuvième sur leurs dix derniers matchs. Nico Hischier en gardera un souvenir particulier. Le capitaine a été l’un des passeurs décisifs sur l'ouverture du score de Timo Meier lors du deuxième tiers.

Ce 294e assist est le 500e point de Nico Hischier en saison régulière. Il a célébré ce jubilé en marquant le 3-0 en supériorité numérique en troisième période. Bico Hischier est le troisième Suisse, après Roman Josi (799) et Kevin Fiala (528), à atteindre le plateau des 500 points en NHL.

Timo Meier a lui retrouvé son flair offensif. Car lors des 17 premiers matches de la saison, il n’avait réussi qu’un but et quatre assists. Connor Hellebuyck a lui réalisé son premier blanchissage pour son cinquième match en tant que gardien des Devils.

Nino Niederreiter est dans le dur

Son ancien coéquipier aux Jets, Nino Niederreiter, attend depuis un moment de rejoindre le club des 500. Le Grison, bloqué à 499 points, a de nouveau été laissé de côté pour le match contre le Lightining de Janis Moser. Le Seelandais a été le défenseur le plus utilisé avec 19'13 de temps de glace.