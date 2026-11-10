Les dix plus grandes stars suisses de l'histoire de la NHL

Cette semaine, Nico Hischier a atteint un cap historique en inscrivant son 500e point en NHL. Une occasion suffisante pour établir un classement des plus grands joueurs suisses de l'histoire de la meilleure ligue du monde.

En bref Roman Josi est le meilleur compteur suisse de l'histoire en NHL

Nino Niederreiter est encore actuellement le meilleur buteur

David Aebischer a été le premier vainqueur de la Coupe Stanley

Stephan Roth

10 Yannick Weber

Les défenseurs méritent eux aussi leur place dans ce classement. L'actuel joueur des ZSC Lions a fait ses débuts en NHL avec les Canadiens de Montréal, où il était considéré comme un défenseur offensif doté d'un tir redoutable. Au fil des années, Yannick Weber a su faire évoluer son jeu pour devenir un défenseur fiable, particulièrement efficace dans la récupération du puck. Le point culminant de sa carrière est survenu en 2017, lorsqu'il a atteint la finale de la Coupe Stanley avec Nashville, aux côtés de Roman Josi. Les Predators s'étaient toutefois inclinés face aux Pittsburgh Penguins.

9 David Aebischer

Le Fribourgeois est entré dans l'histoire en devenant le premier Suisse à soulever la Coupe Stanley, en 2001 avec l'Avalanche du Colorado, lui qui occupait le rôle de doublure derrière la légende Patrick Roy et n'a eu droit qu'à une brève apparition durant les play-off. Au total, il a disputé 227 matches de NHL sous les couleurs de Colorado, Montréal et Phoenix.

8 Martin Gerber

À l'époque, les gardiens étaient les seuls Suisses à parvenir à s'imposer en NHL. Martin Gerber a même réussi l'exploit de remporter la Coupe Stanley en 2006 avec les Carolina Hurricanes. Durant les play-off, il a toutefois perdu sa place de titulaire au profit de Cam Ward. Il a néanmoins contribué au sacre de son équipe, notamment en signant un blanchissage en demi-finale face à Buffalo. L'Emmentalois a disputé 241 matches de NHL sous les maillots de Carolina, Ottawa, Toronto et Edmonton.

7 Jonas Hiller

À ce jour, il reste le seul gardien suisse à avoir réussi à s'installer durablement comme titulaire en NHL. Il a défendu les couleurs des Anaheim Ducks pendant sept saisons, avant de rejoindre les Calgary Flames. Au total, il a disputé 437 matches dans la ligue nord-américaine. En 2011, il a même été sélectionné pour le All-Star Game.

6 Kevin Fiala

Depuis sa double fracture de la jambe subie lors des Jeux olympiques de Milan, tous les regards sont tournés vers son retour à la compétition. Le Saint-Gallois est devenu, après Roman Josi, le deuxième Suisse à franchir la barre des 500 points en NHL. Avec un total de 528 unités, il occupe également la deuxième place des meilleurs compteurs suisses de l'histoire de la ligue.

5 Timo Meier

Avec 40 buts inscrits lors de la saison 2022-2023, Timo Meier détient le record suisse sur un seul exercice de NHL. C'est également durant cette saison qu'il a quitté les San Jose Sharks pour rejoindre les New Jersey Devils. Mais dans la banlieue de New York, l'Appenzellois peine encore à répondre aux immenses attentes suscitées par son contrat de 70,4 millions de dollars sur huit ans.

4 Nino Niederreiter

«El Niño» est désormais sur la pente descendante de sa carrière et les Winnipeg Jets chercheraient à lui trouver un nouveau club. On aurait pourtant tort d'oublier que l'ailier grison reste le meilleur buteur suisse de l'histoire de la NHL, avec 248 réalisations, devant Timo Meier (244). Il détient également le record du nombre de matches de play-off disputés par un Suisse, avec 105 rencontres.

3 Nico Hischier

Cette semaine, le Haut-Valaisan a rejoint le cercle des Suisses ayant franchi la barre des 500 points en NHL. Il est le troisième à réussir cet exploit. Premier et toujours unique joueur suisse à avoir été sélectionné au premier rang de la draft, en 2017, le centre des New Jersey Devils possède un profil particulièrement complet. Solide défensivement, le capitaine des Devils affiche également une efficacité offensive remarquable: avec 0,8 point par match, il est le Suisse le plus productif de l'histoire de la NHL selon cette moyenne.

2 Mark Streit

Le pionnier du hockey suisse en NHL. Avec les Canadiens de Montréal, Mark Streit est devenu le premier joueur de champ helvétique à s'imposer durablement dans la ligue nord-américaine. Il a ensuite été le premier Suisse à porter le «C» de capitaine, chez les New York Islanders. En 2017, il a franchi une nouvelle étape historique en devenant le premier joueur de champ suisse à remporter la Coupe Stanley, avec les Pittsburgh Penguins, même s'il n'a pas disputé la finale. Il a raccroché les patins la saison suivante, après 786 matches de NHL.

1 Roman Josi

Le Bernois est le seul Suisse à avoir remporté une distinction individuelle majeure en NHL. En 2020, il a décroché le trophée Norris, récompensant le meilleur défenseur de la ligue. Le capitaine des Nashville Predators domine largement le classement des compteurs suisses, avec 799 points au moment de la clôture rédactionnelle. Il a également été le premier Helvète à atteindre la barre des 1000 matches de saison régulière. Lors de l'exercice 2021-2022, il a établi un nouveau record suisse avec 96 points. En 2017, il avait aussi atteint la finale de la Coupe Stanley avec Nashville.