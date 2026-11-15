Timo Meier et Nico Hischier ont marqué samedi en NHL lors du succès 7-4 de New Jersey contre Washington. Menés après le premier tiers, les Devils ont signé une septième victoire en huit matches.

ATS Agence télégraphique suisse

Timo Meier et Nico Hischier se sont montrés décisifs samedi en NHL avec les Devils. L'Appenzellois et son compère valaisan ont tous deux marqué face à Washington, que New Jersey a dominé 7-4 pour cueillir un septième succès dans ses huit derniers matches.

Menés 3-2 à l'issue du premier tiers-temps, les Devils ont renversé la table grâce notamment à des réussites de Timo Meier, auteur du 4-3 en supériorité numérique à la 37e minute, et de Nico Hischier, qui a signé le 5-3 en infériorité numérique à la 41e. Ils avaient déjà battu Washington jeudi (5-2).

Meier a réussi son 4e but de la saison, le troisième dans ses quatre dernières parties. Hischier affiche quant à lui 9 réalisations à son tableau de chasse 2026/27, ce qui fait de lui le meilleur buteur et le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 14 points (derrière Roman Josi, 23 points).

Mais si les Devils tournent à plein régime, c'est aussi grâce à leur nouveau portier Connor Hellebuyck. L'Américain a effectué 43 parades samedi et est toujours invaincu en sept apparitions sous le maillot des Devils, qu'il a rejoints à la fin octobre dans le cadre d'un échange avec les Winnipeg Jets.