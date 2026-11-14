Roman Josi encore décisif avec les Predators

Nashville s'est imposé aux tirs aux buts contre les Golden Knights dans la nuit de vendredi à samedi. Cela lui permet d'occuper la deuxième place de la Division Centrale.

ATS Agence télégraphique suisse

Roman Josi a marqué le penalty décisif, offrant ainsi aux Nashville Predators une victoire 3-2 à l’extérieur face aux Las Vegas Golden Knights, après une prolongation sans but. Il a également délivré un assist.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le capitaine suisse a ainsi été décisif à deux reprises dans la nuit de vendredi à samedi. À la 50e minute, c’est grâce à une passe décisive qu’il a permis l’égalisation à 2-2, qui a conduit les Predators en prolongation.

Lors des tirs aux buts, les Golden Knights ont d’abord pris l’avantage. Le Suédois Filip Forsberg a égalisé en tant que troisième tireur des Predators, permettant ainsi à son équipe de rester dans la partie.

Après que Jack Eichel eut raté son tir pour Las Vegas, Josi s’est élancé. Le Bernois est parti depuis l’aile droite et a contourné le but par le côté, avant d’envoyer le puck à mi-hauteur près du poteau droit, offrant ainsi aux Predators leur septième victoire d’affilée.

Nashville a remporté 10 de ses 13 derniers matches et pointe à la deuxième place de la Division Centrale. Les Predators présentent le 9e meilleur bilan de la ligue.