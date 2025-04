Le bel hommage (et les piques) du Lausanne HC à Fribourg

La demi-finale entre Lausanne et Fribourg a tenu toutes ses promesses. Les Lions se sont qualifiés au terme d'un acte VII sous tension. Après la rencontre et comme à chaque fois, ils ont rendu hommage à leur adversaire sur les réseaux sociaux.

Lars Leuenberger et Geoff Ward se sont salués comme il se doit après le match. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

On ne vous présente plus l'équipe des réseaux sociaux du Lausanne Hockey Club. C'est elle qui est capable de blagues subtiles à l'encontre de ses «ennemis» romands, à l'image de ce qu'elle avait fait après la fin de saison de Genève-Servette. Mais elle sait aussi se montrer classe envers ses adversaires en play-off, tout comme cela a été le cas face à Langnau. Après l'acte VII, le Community Manager avait écrit un très bel hommage aux Tigres de l'Emmental.

Les suiveurs du Lausanne HC (et sans doute un peu ceux de Fribourg Gottéron) se sont alors demandé ce que le club vaudois allait écrire après la victoire samedi soir en demi-finale? Un joli message ou une petite pique en direction des Dragons? On pouvait penser, après un match sous haute tension et une fin de deuxième tiers qui a dégénéré – notamment avec Reto Berra et Kevin Pasche qui étaient à deux doigts de se battre – que de «Bonnes vacances» auraient également pu être souhaitées à Gottéron.

Directement après le match, il y a évidemment eu quelques piques de la part des réseaux sociaux lausannois. Et il fallait être plus ou moins attentif pour tous les repérer. Sur leur visuel de résultat de la rencontre, ils ont ajouté la musique «Freed from desire», utilisée en temps normal par les Fribourgeois après chaque but à la BCF Arena. Ou alors, la photo d'Andrea Glauser, futur Fribourgeois, avec comme légende: «Salut c’est Remon. Remon qui? REMONTADAAAAAA.»

Plus subtilement, il y avait également «Je crois que le film va encore s’arrêter juste après l’entracte», en référence au documentaire réalisé par les Dragons l'année dernière «Until the End». Ou un post partagé avec Kevin Pasche qui portait comme légende: «Un Lion, un vrai de vrai.» Pour rappeler que, malgré le fait que le jeune portier était fan de Gottéron dans sa jeunesse, c'est bien la cage de Lausanne qu'il défend aujourd'hui.

Mais, après ces nombreuses piques, les Lausannois ont retrouvé leur humilité et ont complimenté leur adversaire d'une série. «Les émotions étaient à leur paroxysme grâce au dévouement extrême des différents protagonistes, avoue le Community Manager du LHC. Lions et Dragons ont défendu fièrement leurs couleurs dans une série d'une intensité rare.»

Si les deux clubs sont certes rivaux et que cette confrontation en play-off commence presque à devenir un classique, après un troisième duel en quatre ans, cela ne les empêche pas de s'estimer. «La rivalité présente entre nos deux clubs est forte, mais le respect pour votre organisation l'est également.»

Finalement, le LHC termine sur une très belle note. «Nous tenons donc à féliciter les joueurs, membres du staff, collaborateurs et supporters du HC Fribourg-Gottéron. Avec un parcours en deuxième partie de saison aussi intense, vous pouvez être fiers de vous.»