Avec ses deux buts et ses deux assists, Antti Suomela a été le grand héros du Lausanne HC lors de l'acte VII face à Fribourg Gottéron. D'autant plus admirable que le Finlandais s'est réveillé le matin même avec de la fièvre.

Antti Suomela a été le grand artisan de la victoire du LHC face à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Un regard est échangé entre Antti Suomela et Kevin Pasche. Qui du Top Scorer ou du portier lausannois allait ouvrir la voie aux joueurs pour saluer le Virage Ouest? Finalement, incapables de prendre une décision au vu de leurs grosses performances, les deux hockeyeurs décident de s'élancer ensemble pour honorer le mur. Quelques instants plus tôt, c'est pourtant Antti Suomela qui a été plébiscité pour le prix du meilleur joueur. Et ce n'est de loin pas volé.

Le Finlandais du LHC a réalisé un récital ce samedi soir lors de l'acte VII de la demi-finale face à Fribourg Gottéron. Déjà, il a été grandement à l'origine de l'ouverture du score, lui qui a réalisé une belle percée dans la défense des Dragons avant de perdre le contrôle du puck… qui est retombé sur la canne de Damien Riat qui n'avait plus qu'à glisser au fond. Ensuite, Antti Suomela a eu un meilleur coup de rein pour s'en aller affronter seul Reto Berra et trouver la lucarne pour le 2-0. Sur le troisième, il était également présent pour récupérer le puck et servir Ahti Oksanen devant le but. Avant de parachever son œuvre dans la cage vide.

Des bagels à déjeuner

À ce rythme, on peut se demander ce que le Nordique avait mangé le matin de cet acte VII. «Mmh.... Des bagels, se souvient-il. C'est tout, mais je crois que c'est une bonne recette (sourire).» Effectivement, cela a semblé être la recette du succès pour Antti Suomela ce samedi.

Pourtant, cette journée n'avait pas débuté de la meilleure des manières pour le Top Scorer du Lausanne HC. «Je ne me sentais pas bien en me réveillant, révèle-t-il. J'étais malade, j'avais de la fièvre et je suis heureux d'avoir survécu à cette soirée.» Le verbe «survivre» semble presque insolent au vu de la prestation du Finlandais ce samedi. Il pense aussi que ce mal l'a peut-être aidé à mieux rentrer dans son match. «Parfois, c'est difficile d'être prêt, admet-il. Mais avec cette maladie, je me suis davantage préparé sur ce point.»

«Nous sommes toujours en chemin»

Héros du soir, Antti Suomela sait qu'il ne peut pas profiter longtemps avec ses coéquipiers. Mardi, la finale face à Zurich débute. «C'est chouette, mais on n'a encore joué aucun match et nous sommes toujours en chemin.» Pour une chose: décrocher le premier titre de l'histoire du LHC.

«Les fans nous donnent tellement d'énergie à domicile que j'espère qu'on puisse continuer à gagner des matches», souligne Antti Suomela. Chose est sûre: s'il inscrit tous les soirs quatre points, nul doute qu'il aidera grandement son équipe en finale.