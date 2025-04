Lausanne ne fait qu'une bouchée de Fribourg et file en finale

Lausanne va vivre une deuxième finale de rang. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour la deuxième année de rang, Lausanne va vivre une finale de National League. Les Lions ont croqué les Dragons ce samedi à la Vaudoise aréna lors de l'acte VII de la demi-finale et pourront donc prendre leur revanche ce mardi, face à Zurich.

Dans une ambiance électrique, les Vaudois sont partis du meilleur patin. Et cela grâce à une pénalité concédée par Sandro Schmid. À 5 contre 4, Antti Suomela a réalisé une superbe percée. Même s'il n'est pas parvenu à glisser la rondelle et en a plutôt perdu le contrôle, Damien Riat était là pour ouvrir la marque et, forcément, verser l'enceinte lausannoise dans l'euphorie (3e).

Le reste du premier tiers a été plutôt tranquille. Gottéron n'est pas parvenu à se créer d'immense occasion et les Dragons étaient clairement à la peine dans ce début de match. Le seul point positif pour eux étaient qu'ils n'étaient menés que d'un but à la première pause.

Antti Suomela en héros

La période médiane a été mieux débutée par les Fribourgeois. Ils se sont créés quelques occasions et auraient même pu égaliser, si le tir de Jakob Lilja n'était pas trop centré sur Kevin Pasche (28e). Problème pour eux? Quelques secondes plus tard, Antti Suomela a pris de vitesse Benoît Jecker et a allumé la lucarne de Reto Berra. La messe semblait dite.

D'autant plus que dix minutes plus tard, Ahti Oksanen a enfoncé le clou après un superbe travail à la récupération… d'Antti Suomela. Dans tous les bons coups ce samedi soir, le Top Scorer finlandais est le grand artisan de la qualification lausannoise pour la finale.

Sur une note moins joyeuse, la fin du deuxième tiers a dégénéré. Tout est parti d'une charge de Samuel Walser sur… Kevin Pasche (39e). Un geste qui, forcément, n'a pas plu aux joueurs lausannois qui se sont rués sur l'agresseur. Alors que des poings étaient échangés derrière la cage, Reto Berra est remonté jusqu'à la ligne médiane pour provoquer son jeune homologue. Lorsque la deuxième sirène a retenti, les esprits se sont à nouveau échauffés.

Le but de l'espoir

Dans un troisième tiers, qui s'est calmé au niveau des émotions, Lausanne a parfaitement géré son avance. Fribourg a certes inscrit le but de l'espoir après un tir manqué de Yannick Rathgeb qui s'est promené jusqu'au fond des filets fribourgeois (45e), mais le LHC avait déjà fait la différence. Dans la cage vide, qui d'autre qu'Antti Suomela pour mettre fin aux débats (56e). Théo Rochette y est aussi allé de son but en toute fin de match à 5 contre 6 (59e).

Après s'être déjà imposé lors d'un acte VII à Berne, Gottéron n'a donc pas à nouveau défié les statistiques. Mais au vu de la situation des Dragons fin décembre, ils seront sans doute fiers de leur parcours dans ces play-off. Quant à Lausanne, c'est donc une revanche face à Zurich qui l'attend. Les Lions, qui s'étaient inclinés lors de la finalissima la saison dernière, auront cette fois l'avantage de la glace d'une série qui débute mardi.