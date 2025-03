Le Lausanne HC rend un bel hommage à Langnau

Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

On se souvient qu'au moment où la saison régulière s'était achevée, le Lausanne HC avait été plutôt taquin sur les réseaux sociaux envers ses voisins du bout du Léman, en vacances. Via un acrostiche, les Lions avaient souhaité, à leur manière, de «Bonnes vacances Genève».

Après avoir été longuement accrochés par Langnau, les Vaudois ont été bien plus sages. Et surtout, ils ont rendu un bel hommage à un adversaire coriace, qui l'aura emmené jusqu'au match VII des quarts de finale. «Nous saluons grandement le travail et la performance des joueurs ainsi qu’au staff des SCL qui ont livré une formidable bataille durant ces 7 matches, peut-on lire sur un post Instagram. En faisant preuve d’une grande solidarité et beaucoup de dévouement, les différents protagonistes ont fièrement défendu leurs couleurs sur les glaces de la Vaudoise aréna et de l’Emmental Versicherung Arena.»

Un discours sur les réseaux sociaux qui va de pair avec celui des joueurs mardi soir après la victoire. «Il faut donner du crédit à Thierry Paterlini et tout le staff de Langnau, appuyait Joël Genazzi. Ils ont très, très bien joué à domicile.» Geoff Ward, lui aussi, a apprécié l'adversité: «J'ai trouvé que Langnau avait été excellent, souligne l'entraîneur. J'ai adoré la façon dont les Tigers ont joué. C'était un adversaire formidable qui aurait donné du fil à retordre à n'importe quelle équipe.»

Pascal Berger applaudi

Sur les réseaux sociaux, le LHC a aussi tenu à saluer la carrière de Pascal Berger, qui a rangé ses patins après cette rencontre. Mais également le comportement de tous les supporters. «Les émotions ont été décuplées dans ce quart de finale entre Lausanne et Langnau avec un suspense haletant qui a tenu en haleine les amoureux des deux clubs. Et même si l’attention était portée sur les joueurs, nous tenions à féliciter les supporters des deux équipes qui ont proposé un spectacle haut en couleur en tribune.» Et ce, jusqu'au bout de l'acte VII.

Dans les commentaires de ce post, le compte officiel de Langnau a répondu avec un cœur aux jolis mots trouvés par le community manager lausannois.