«On n'a jamais douté lors de cet acte VII»

Damien Riat et Lausanne accèdent aux demi-finales. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le LHC et la Vaudoise aréna peuvent souffler. Après avoir peiné face à Langnau, ils se retrouvent en demi-finales pour la deuxième année de rang en ayant remporté l'acte VII (6-2). Un score totalement mérité pour les Lausannois, mais qui ne reflète pas forcément la dynamique de cette rencontre. Car tout s'est décanté dans la dernière période.

Avant celle-ci, le score était de 2-1 pour les Lions. Si Langnau n'existait pas, la possibilité du hold-up du siècle planait quand même dans les travées de l'enceinte lausannoise. À ce moment, le LHC n'était pas du tout à l'abri. Taquin, Damien Riat sourit lorsqu'on lui parle de cette possibilité de braquage: «Je pense qu'il n'y a que toi qui as eu le doute.» Toujours selon le No 9, l'équipe a toujours cru en elle. «À l'interne, on connaissait exactement les séquences et on était déjà passés par là, explique-t-il. Personne dans notre équipe n'a douté.»

Un discours qui corrobore avec celui de son capitaine, Joël Genazzi. «On est restés confiants, souligne le défenseur. On savait qu'on n'allait rien leur donner. Si tu doutes lors d'un acte VII, c'est foutu.» Si le No 79 précise que la double pénalité de Gavin Bayreuther a été un grain de sable dans l'engrenage, il savait aussi que si le LHC restait discipliné, rien ne pouvait lui arriver.

La concentration, et non la frustration

Pourtant, après 40 minutes et malgré 40 tirs, Lausanne ne s'était pas envolé. N'y avait-il pas des risques de frustration lors de la deuxième pause dans le vestiaire? «On ne peut pas paniquer, souligne Geoff Ward. Il faut continuer à travailler et se dire qu'éventuellement, un puck va passer. Mes joueurs doivent rester concentrés sur la tâche et ils l'ont toujours très bien fait.»

Forcément, à la sirène finale, un poids s'est envolé des épaules des joueurs lausannois. «Il y a du soulagement, avoue Damien Riat. Mais on a joué notre meilleur match et je pense que, pour la première fois, on a montré le vrai Lausanne Hockey Club dans ces play-off.»

Le retour au travail directement

Si Geoff Ward est également d'avis que le LHC a disputé son meilleur match, il ne parle pas de soulagement. «Mon état d'esprit actuellement est d'être prêt pour le prochain tour, rapporte l'entraîneur. Profitons ce soir mais dès demain, c'est le retour au travail et le début de la préparation pour notre prochain adversaire.»

Un opposant que les Lions ne connaîtront que ce mercredi soir, entre Fribourg et Davos. Toujours est-il que, peu importe laquelle de ses deux équipes se dressera sur sa route, Lausanne devra montrer son visage conquérant de l'acte VII pour espérer atteindre, pour la deuxième fois de rang, une finale de National League.