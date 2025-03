Lausanne a tremblé mais se qualifie pour les demies

Pour la deuxième année de rang, Lausanne va vivre une demi-finale de National League. Les Vaudois se sont imposés lors de l'acte VII du quart de finale face à Langnau (6-2). Après 40 minutes, ils n'avaient toutefois qu'un but d'avance.

Le Lausanne HC est en demi-finales de National League. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a des soirées où la tension dans l'air est quasi palpable. L'acte VII de la série entre Lausanne et Langnau était de celles-là. Les perdants savaient qu'ils seraient en vacances, tandis que les gagnants accéderaient aux demi-finales. Tout le monde avait donc un immense poids sur ses épaules.

Lausanne s'en est enlevé rapidement en inscrivant le premier but après à peine trois minutes de jeu. Joël Genazzi s'est rappelé ses plus belles années en faisant un immense travail derrière la cage, avant de remettre le puck devant celle-ci. Après un tir de Dominik Kahun et un cafouillage, Théo Rochette a pu délivrer la Vaudoise aréna. Mieux pour les Lions, Damien Riat, seul dans le slot, a doublé la mise après une belle passe d'Antti Suomela (5e). 2-0 après cinq minutes: les supporters vaudois se sont sans doute dit qu'ils allaient passer une bonne soirée.

Où est Charlin? Partout

Sauf qu'un temps-mort pris par Thierry Paterlini a calmé tout le monde et, malgré une nette domination des Lions au niveau des tirs (20-1), les Lions menaient toujours de deux buts à la première sirène. Moment où Gavin Bayreuther a décidé de tenter d'envoyer son extrémité de la crosse sur Juuso Riikola (butt-ending). Une pénalité automatique de 2+2 minutes était infligée à l'Américain du LHC.

Une occasion en or que n'ont pas raté les Emmentalois pour revenir dans ce match. Sur leur… 2e tir du match, ils pouvaient réduire la marque. Kevin Pasche masqué et le puck terminant sur le poteau avant de franchir la ligne, cette réussite de Vili Saarijärvi peut difficilement être imputable au portier lausannois.

Les Vaudois ont bien tenté de reprendre deux longueurs d'avance. Malgré 70 secondes à 5 contre 3, ils n'y sont pas parvenus et, après 40 minutes et 40 tirs à 4 en leur faveur, le score était toujours de 2-1 au tableau d'affichage – Stéphane Charlin réalisant une immense prestation. Jusqu'au bout, la Vaudoise aréna allait trembler.

Davos ou Fribourg

Heureusement pour le cœur des supporters vaudois, Fabian Heldner a trouvé l'ouverture entre les jambes de Stéphane Charlin d'un tir de la ligne bleue. Irréprochable jusque-là, le gardien emmentalois s'est troué sur cette action (44e).

Douchés par cette réussite, les visiteurs ont bien tenté de réduire à nouveau la marque. Mais Lausanne, enhardi par le 3-1, s'est montré impérial en défense. Logiquement, ils se sont dirigés tout droit vers la victoire. La fin de match a été marqué par plusieurs buts des deux côtés, mais c'est finalement Théo Rochette qui a scellé le score dans la cage vide (6-2, 57e).

Avec ce succès, les hommes de Geoff Ward accèdent donc pour la deuxième fois de rang aux demi-finales. À ce stade, ils pourraient, comme l'année dernière, retrouver Fribourg Gottéron. Si les Dragons ne parviennent pas à s'imposer à Berne ce mercredi, c'est Davos que Lausanne va affronter. Une équipe grisonne que le LHC a rencontré… la saison passée, en quart de finale. Quoi qu'il arrive donc, il y aura de la revanche dans l'air pour les adversaires des Vaudois.