Malgré un immense Stéphane Charlin, le LHC s'en sort

Rien n'a été simple dans cette série pour le Lausanne HC mais, au final, il est parvenu à passer l'écueil Langnau lors d'un acte VII maîtrisé de bout en bout. Certes, le score n'était que de 2-1 après 40 minutes et certains ont peut-être cru que le braquage du siècle allait peut-être survenir.

Mais les joueurs lausannois ont déroulé dans le dernier tiers et se sont extirpés du piège emmentalois (6-2). Un adversaire qui a d'ailleurs eu le droit à des éloges de la part des Vaudois après la rencontre. Mais d'abord, on revient sur cette belle soirée pour les supporters du LHC.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

La première ligne de Lausanne avait été beaucoup critiquée depuis le début des play-off. Pas assez percutante, elle a répondu présente lors de cet acte VII. Damien Riat, avec ses deux buts, en a été le fer de lance. «Je crois à mort en notre ligne», a encore affirmé le No 9 après la rencontre.

⭐⭐

Le portier de Langnau deuxième étoile alors qu'il a encaissé six buts? Oui, Stéphane Charlin les mérite car, sans le dernier rempart emmentalois, il n'y aurait eu aucun suspense ce mardi soir à la Vaudoise aréna. Après deux tiers, il avait détourné 38 des 40 tirs adverses. Une magnifique prestation pour son dernier match sous le maillot des Tigers.

⭐

L'homme qui a lancé la soirée l'a également clôturée. À nouveau, Théo Rochette a été dans plusieurs bons coups et, auteur de deux buts et d'un assist, il a largement contribué à la victoire lausannoise dans ce quart de finale. Au total, il a inscrit 9 points face aux Emmentalois.

L'action de la soirée

Pauvre Stéphane Charlin. Alors qu'il était parfaitement dans son match et qu'il tenait son équipe dans cet acte VII, le portier emmentalois s'est troué sur un lancer de la ligne bleue de Fabian Heldner. Le score passant à ce moment à 3-1, les espoirs de Langnau ont été douchés et les Tigres ne se sont jamais relevés.

L'info de la soirée

Jouer un acte VII à la maison est une excellente nouvelle. Pour la 41e dans l'histoire de la National League (sur 48 occurrences), l'équipe évoluant à domicile s'est imposée lors de ce match décisif. Un incroyable pourcentage de 85,42% que les Vaudois comptent bien utiliser jusqu'au bout des play-off, eux qui auront toujours l'avantage de la glace.

Le flop du match

Décidément, Gavin Bayreuther aura marqué de son empreinte ce quart de finale. Après avoir bousculé un arbitre dans l'Emmental, le défenseur américain a commis un butt-ending (harponner avec le bout de la canne) sur un adversaire à la fin du premier tiers. Une double pénalité qui aurait pu coûter très cher à Lausanne, vu que Langnau est revenu au score. Heureusement pour le No 5, le LHC s'est en sorti.

La phrase de la soirée

«

«Les rumeurs qui disaient qu'on était fatigués étaient finalement fausses. Au contraire, on était prêts et on adore ce genre de rencontres. Elles nous rendent meilleurs.»