L'aventure de Stéphane Charlin à Langnau a pris fin

Lausanne a mis fin à l'aventure de Stéphane Charlin sous les couleurs de Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'interview est sur le point de commencer. Mais le kop visiteurs rappelle son portier. Priorité aux supporters, lui glisse-t-on. Il faut dire que ce mardi, cet acte VII entre Lausanne et Langnau était le dernier de Stéphane Charlin comme rempart des Tigers. Dès la saison prochaine, le Genevois va retourner au bout du Léman, là où il a signé un contrat jusqu'en 2028.

Après avoir été salué ses fans du parcage emmentalois de la Vaudoise aréna, Stéphane Charlin est de retour. Forcément, le moment qu'il vient de vivre est beau. Mais il n'efface pas la déception liée à l'élimination de Langnau en quart de finale de National League. «Oui, ce sont de belles scènes mais c'est difficile, souffle-t-il. On avait l'opportunité d'aller marquer l'histoire et, malheureusement, on ne l'a pas fait.»

D'emblée, les visiteurs ont été asphyxiés par le LHC. «Directement après le match, c'est dur de l'expliquer», avoue Stéphane Charlin. Pourtant, malgré la domination lausannoise, le score n'était que de 2-1 après 40 minutes. En grande partie grâce au portier emmentalois. En deux tiers, il avait repoussé 38 des 40 tirs adverses. «Mais en play-off, on s'en fiche des performances individuelles, soupire-t-il. Le but, c'est de gagner des matches et ce soir, ça n'a pas suffi.»

Un manque réciproque

Une défaite qui est donc synonyme de dernier match pour lui avec le maillot rouge et jaune, après trois saisons à Langnau. «Je vais retenir plein de belles choses, avoue le MVP de la saison régulière. De magnifiques rencontres, des camarades incroyables et cela va me manquer.»

Derrière nous, le secteur visiteurs continue de chanter alors que le match s'est terminé depuis plusieurs minutes. Stéphane Charlin est obligé d'avoir un mot pour ses fans: «Toutes les années et même dans les moments difficiles, ils ont toujours été dernière nous. C'était incroyable et ça va aussi me manquer.» Et nul doute que, au vu de l'amour du kop pour son No 38, ce manque sera réciproque.