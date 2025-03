Le Lausanne HC se moque de la fin de saison de Genève

Cette année, Genève a moins rigolé que le Lausanne HC Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, rien ne sera épargné aux Genevois en cette fin de saison. Non seulement, les Aigles ont été éliminés et ne disputeront même pas les play-in cette saison. Une issue indigne du contingent grenat. Comme si cela ne suffisait pas, le club des Vernets doit se coltiner les moqueries de son meilleur ennemi, le Lausanne HC.

Sur ses réseaux sociaux, la formation vaudoise a toutefois tenté d'être (plus ou moins) discret pour se gausser de l'élimination de son rival lémanique. Comment? Sous couvert d'un post anodin pour remercier les bénévoles, joueurs et autres fans, le Community Manager décidément très inspiré ce lundi matin a pondu un acrostiche de très bonne facture.

Pour ceux dont les cours de français ne sont plus qu'un lointain souvenir, un acrostiche est un texte poétique dont les premières lettres de chaque ligne forment un mot lorsqu'on les lit à la verticale. Que peut-on lire dans le poème lausannois si on lit la première lettre de chaque mot? «Bonnes vacances Genève». Brillant.

Si la rivalité entre les deux clubs fait rage sur la glace et dans les tribunes, il n'est pas rare que les employés des uns et des autres soient proches et donc se chambrent volontiers. Sans être dans le secret des dieux, les relations valdo-genevoises sont généralement bonnes en coulisses et ce taquet devrait valoir un retour de manivelle aux Lions tôt ou tard.

Reste à savoir si les Aigles sont d'avis que la vengeance est un plat qui se mange froid. Si tel est le cas, leur réponse pourrait intervenir bien plus tard. Les mauvaises langues — probablement du côté de la Vaudoise aréna — diraient qu'ils ont suffisamment de temps pour préparer leur réplique.

Ah et si d'aventure la blague en acrostiche est involontaire, on peut alors parler de «kakemphaton» (à placer en soirée pour briller). Mais il faudrait une sacrée dose de persuasion pour que cette thèse soit recevable.

Tout comme on peut difficilement se dire que cette blague diffusée ce matin dans le canal Instagram du club est involontaire.

Et on ne va pas se mentir, cet humour est plus que validé. Vivement la deuxième manche de ce duel entre le LHC et le GSHC.