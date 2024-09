Un film retrace les derniers play-off de Fribourg Gottéron

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: keystone-sda.ch

«L'homme du match, pour moi, c'est Andrei Bykov. L'âme de notre équipe.» Après la qualification pour les demi-finales de Fribourg Gottéron au printemps dernier contre Lugano, Reto Berra a rendu un vibrant hommage à son coéquipier, qui aurait pu disputer son dernier match en carrière contre les Tessinois, lors de ce septième match. Cette scène a été filmée au plus près par une équipe du Studio «By The Way».

Pour l'occasion, les dirigeants des Dragons ont ouvert les portes du vestiaire. «Il a fallu convaincre le secteur sportif, précise Marc-André Berset, responsable de la communication et instigateur du projet. Dès que le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, et le coach, Christian Dubé, ont été d'accord, on a fait entrer les caméras dans le vestiaire.»

Dubé et Bykov personnages centraux

«Jusqu'à la fin» - titre en français - retrace évidemment la défaite de Fribourg Gottéron en demi-finale contre Lausanne. Mais il y a plus que ces cinq matches. Des images fortes des derniers instants d'Andrei Bykov ainsi que de Christian Dubé qui ne sont pas de retour cette année. Le premier, non conservé par Fribourg, a pris sa retraite, tandis que le second a été licencié à la suite de cette élimination contre le LHC.

Plus que la saison en elle-même, les supporters des Dragons pourront voir une rétrospective des moments fort du club narrés par Jakob Lüdi et Slava Bykov, deux légendes des Dragons. De la pisciculture de la Basse Ville à la BCF Arena, plusieurs acteurs majeurs prennent la parole. Mais ce sont forcément les témoignages des joueurs actuels qui ont une portée majeure dans ce film d'une heure.

À l'instar du grandiose «Sunderland 'til I die» — un must pour tout fan de sport qui se respecte —, l'histoire ne se termine pas bien pour le club central du film. «Quand tu commences un projet comme celui-ci, tu ne sais pas jusqu'où cela peut aller», remarque Pete Mager, directeur de «By The Way Studio». Malgré l'élimination en demi-finale, les dirigeants des Dragons et la boîte de production ont tout de même décidé de mener à bien ce projet.

Dans trois cinémas fribourgeois

Fabian Jobin, grand fan des Dragons, a réalisé le projet. «Le but, pour moi, était de faire un film pour les fans de Gottéron, bien sûr. Mais aussi pour le grand public. Pour que les supporters le montrent à leurs amis qui ne sont pas forcément dans la patinoire.» Une recette qui a notamment fonctionné pour «Drive to Survive», un documentaire qui a attiré de nombreux nouveaux fans à la Formule 1 par une narration résolument dramaturgique et non purement sportive.

Les supporters de Fribourg Gottéron - et les autres - pourront voir le film dans les cinémas de Fribourg (Arena Cinema), Payerne et Bulle. «Aussi longtemps que nécessaire», rigole Marc-André Berset. Premières représetantions: ce mercredi 11 septembre.