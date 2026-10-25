Faites comme on dit, pas comme on fait

Samedi soir, de graves scènes ont terni le derby entre le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron. Un jour, les clubs et les groupes de fans devront sérieusement prendre leurs responsabilités.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette fois-ci, on parle du match Lausanne - Fribourg. Mais il y a eu des problèmes lors de bon nombre de derbys romands en hockey sur glace. Visiblement, aucun club n'est immunisé. Voici un extrait d'une discussion que j'ai eue avec un dirigeant de club après l'une de ces scènes par le passé. «Que veux-tu qu'on fasse? On a un excellent dialogue et les leaders du groupe sont parfois dépassés par une poignée de personnes qui cherchent la confrontation.»

J'entends le problème et il est réel. Il n'y a rien de pire que de faire des généralités et de mettre tout le monde dans le même panier. Les politiques le font bien trop souvent et ne tombons pas dans cette erreur qui consiste à résumer un sujet complexe à une équation simpliste: «Ultras = voyous». Ce n'est pas le cas.

Et malgré ce que je viens de dire, ce que nous avons vu samedi soir me dérange profondément. Les scènes sur le quai de la gare me heurtent. Des gens – dont certains avec des enfants – sont confrontés à des scènes de violence sur la voie publique. C'est intolérable. Les clubs doivent agir malgré la relation amour-haine qu'ils entretiennent avec les groupes de supporters. Lorsqu'on met en avant l'ambiance et les tifos, difficile, derrière, de taper trop fort sur ceux qui en sont à l'origine.

Cela fait des années que les différents mouvements ultras luttent contre le Scan ID, à savoir l'obligation de présenter une pièce d'identité pour avoir le droit d'entrer dans une patinoire. Sur le fond, je suis d'accord avec eux. Cette mesure me paraît, dans l'immense majorité des cas, disproportionnée pour une raison toute simple: l'immense majorité des fans n'a rien à se reprocher et ne va jamais rien avoir à se reprocher. Mais comme le disait très bien le dirigeant avec qui j'ai échangé, les problèmes ne concernent qu'une poignée de personnes. J'ai bien l'impression que les fauteurs de trouble qui prennent soin d'emporter une cagoule pour aller au match peuvent être rangés dans cette catégorie.

Depuis le 1er janvier 2025, d'ailleurs, «il est interdit de dissimuler son visage de manière à rendre ses traits méconnaissables dans les lieux publics ou privés accessibles au public à titre gratuit ou payant». Commençons par là. Si l'on ne respecte pas soi-même la loi, comment peut-on ensuite s'offusquer de mesures visant à identifier les spectateurs? Les groupes ultras qui, au risque de me répéter et de déplaire à certains, sont composés d'une immense majorité de personnes intelligentes et responsables, doivent également faire le ménage dans leurs rangs. Peut-on sérieusement croire que personne ne sait qui se cache sous ces cagoules? Qui se trouvait sur le quai de la gare de Prilly-Malley? Qui s'en est pris à la police à Genève?

S'ils veulent que leur revendication conserve sa légitimité – et elle est légitime! –, ils doivent aussi jouer le jeu. Ce qui s'est passé samedi soir leur fait du mal, car cela ouvre grand la porte aux prises de position politiques hors-sol et à la démagogie de personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Et si les clubs voulaient bien traduire leur désapprobation en actes fermes, cela aiderait aussi.

On ne peut pas réclamer des droits sans accepter les responsabilités qui vont avec. Cela vaut pour les ultras. Et tout autant pour les clubs.