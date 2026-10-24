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Les fans fribourgeois et lausannois se sont battus
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Après le match:Les fans fribourgeois et lausannois se sont battus

Un plexiglas cassé
L'après-match entre Lausanne et Fribourg a dégénéré

Après la victoire de Lausanne sur Fribourg (2-0), des scènes de violence ont éclaté dans la Vaudoise aréna. Un plexiglas a même été brisé par les fans.
Publié: il y a 1 minute
Photo: DR
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Matthias DavetJournaliste Sport

Ce sont des images qui en rappellent d'autres. En mars dernier, lors du quart de finale de play-off entre Lausanne et Genève, des supporters grenat étaient parvenus à forcer une porte derrière la cabine de chronométrage et à s'échanger des pluies d'objets avec leurs homologues vaudois.

Sept mois plus tard, rebelotte, mais avec les fans de Fribourg-Gottéron cette fois. Après la victoire des Lions dans le derby (2-0), des échauffourées ont éclaté à l'exact même endroit entre suiveurs des deux équipes. Si, face à Genève, les forces de police avaient été déployées, il n'en a rien été face à Fribourg. Les agents de sécurité ont semblé débordés alors que les deux camps s'envoyaient chaises, coups de ceinture et autre banderole publicitaire d'une marque de voiture.

Tout cela sous l'œil circonspect d'une partie de l'effectif de Fribourg-Gottéron ainsi que de quelques juniors élites du Lausanne HC, observant la scène depuis le banc de chaque équipe. «Mais où est la police?», se demandait Roger Rönnberg.

Comme les agents de sécurité ne parvenaient pas à calmer la situation malgré les coups de spray au poivre, la scène a duré de longues minutes. Jusqu'à ce qu'un plexiglas soit brisé derrière le banc de chronométrage et que les fans lausannois tentent d'entrer dans un autre couloir de leur patinoire, toujours pour s'en prendre aux Fribourgeois. «Je n'aimerais pas être un parent et que mes parents soient présents ici», pestait l'entraîneur de Gottéron en voyant les scènes sous ses yeux.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Berne
SC Berne
13
5
23
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zoug
EV Zoug
10
9
19
11
EHC Bienne
EHC Bienne
15
-3
19
12
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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