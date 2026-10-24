L'après-match entre Lausanne et Fribourg a dégénéré

Après la victoire de Lausanne sur Fribourg (2-0), des scènes de violence ont éclaté dans la Vaudoise aréna. Un plexiglas a même été brisé par les fans.

Matthias Davet Journaliste Sport

Ce sont des images qui en rappellent d'autres. En mars dernier, lors du quart de finale de play-off entre Lausanne et Genève, des supporters grenat étaient parvenus à forcer une porte derrière la cabine de chronométrage et à s'échanger des pluies d'objets avec leurs homologues vaudois.

Sept mois plus tard, rebelotte, mais avec les fans de Fribourg-Gottéron cette fois. Après la victoire des Lions dans le derby (2-0), des échauffourées ont éclaté à l'exact même endroit entre suiveurs des deux équipes. Si, face à Genève, les forces de police avaient été déployées, il n'en a rien été face à Fribourg. Les agents de sécurité ont semblé débordés alors que les deux camps s'envoyaient chaises, coups de ceinture et autre banderole publicitaire d'une marque de voiture.

Tout cela sous l'œil circonspect d'une partie de l'effectif de Fribourg-Gottéron ainsi que de quelques juniors élites du Lausanne HC, observant la scène depuis le banc de chaque équipe. «Mais où est la police?», se demandait Roger Rönnberg.

Comme les agents de sécurité ne parvenaient pas à calmer la situation malgré les coups de spray au poivre, la scène a duré de longues minutes. Jusqu'à ce qu'un plexiglas soit brisé derrière le banc de chronométrage et que les fans lausannois tentent d'entrer dans un autre couloir de leur patinoire, toujours pour s'en prendre aux Fribourgeois. «Je n'aimerais pas être un parent et que mes parents soient présents ici», pestait l'entraîneur de Gottéron en voyant les scènes sous ses yeux.