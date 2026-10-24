Lausanne bat Fribourg grâce à un but de Philipp Kurashev

Porté par le premier but de Philipp Kurashev et un Kevin Pasche impérial, Lausanne a battu Fribourg 2-0. Le LHC se relance après deux revers, tandis que Gottéron replonge dans l'inconstance.

Matthias Davet Journaliste Sport

Au moment du lâcher de puck, Lausanne et Fribourg n'étaient pas dans la même dynamique. Si les Dragons s'étaient imposés la veille face à Bienne (6-3), les Vaudois avaient ramené une deuxième défaite de rang de Zoug (4-1). Bien sûr, rien d'alarmant, mais avec pléthore de blessés dans sa légion étrangère (seulement trois alignés ce samedi), le LHC avait besoin d'accumuler des points.

Comme ce fut le cas la veille à la BCF Arena, la rencontre a mis du temps à se dessiner. Même s'il était plaisant à observer, le premier tiers a accouché d'un score nul et vierge. Pourtant, les deux équipes ont chacune profité de deux jeux de puissance. Sauf que Kevin Pasche et Ludovic Waeber (tous deux non alignés la veille), répondaient présents. Le gardien de Fribourg s'est notamment vite mis en évidence, après un tir de Philipp Kurashev et, surtout, un rebond de Yannick Zehnder (3e). Dans la foulée, il a été sauvé par son poteau sur un tir de Drake Caggiula.

Une réponse est venue de l'autre côté, également de la part des montants, quelques minutes plus tard. À la 10e minute, Kevin Nicolet a vu son tir être repoussé par la barre transversale. À la suite d'une perte de puck de Kurashev, Christoph Bertschy aurait également pu ouvrir le score (18e).

Philipp Kurashev au four et au moulin

Finalement, l'ouverture du score est tombée lors du tiers médian, mais tard. Avant cela, la partie s'est envenimée dans cette période. Après qu'un Lausannois a touché Ludovic Waeber, les Fribourgeois ont sorti les poings. Joueur aux qualités offensives indéniables, Philipp Kurashev sait aussi se défendre. Le No 23 s'est jeté sur Simon Seiler pour défendre un coéquipier. Après de longues palabres, les arbitres ont décidé de punir Gottéron. La pénalité n'a rien donné (26e).

Petit à petit dans cette période, les Vaudois inquiétaient Ludovic Waeber et c'est donc logiquement qu'ils ont ouvert le score. Pour son premier match à la Vaudoise aréna, Philipp Kurashev s'est ouvert le chemin du but et a cherché le rebond sur la jambière du portier adverse, avant de reprendre le puck (38e). Un joli but pour une première.

Fribourg inconstant

Le troisième tiers a surtout été marqué par la sortie quelques instants du gardien de Gottéron, après que Maximilian Streule lui a balancé Axel Simic dessus (45e). Heureusement pour Ludovic Waeber, il a pu reprendre sa place.

Par contre, de l'autre côté de la glace, les attaquants des Dragons ne sont pas parvenus à tromper un très bon Kevin Pasche, auteur finalement de son premier blanchissage de la saison. Grâce à l'excellente performance du gardien, couplée au but dans la cage vide de Jason Fuchs (59e), Lausanne renoue avec la victoire. Quant à Fribourg, il continue à alterner une défaite après un succès, pour la huitième fois de suite.