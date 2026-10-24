Scène choquante à la gare après Lausanne - Fribourg

Les scènes au sein de la patinoire n'étaient déjà pas belles à voir. Après le match entre Lausanne et Fribourg, certains supporters des deux équipes en sont venus aux mains, s'envoyant également des panneaux publicitaires, coups de ceinture, tout ça entremêlé par l'utilisation de spray au poivre.
Plus tard, Blick a reçu une vidéo de scènes choquantes, qui se passent sur le quai No 4 de la gare Prilly-Malley. On peut y voir des ultras avec des vestes de Fribourg-Gottéron attaquant des gens attendant un train. Selon un témoin oculaire, les individus seraient descendus du car pour s'en prendre aux spectateurs vaudois. Contactée, la police vaudoise indiquait, peu après minuit, n'avoir aucune information à ce sujet.
Sur la vidéo, on peut apercevoir un ultra volant l'écharpe d'un supporter du LHC, ainsi que d'autres donnant plusieurs coups de pied à un homme déjà à terre. Choquantes, les scènes ont cette fois dépassé le cadre de la patinoire.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Berne
13
5
23
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zoug
10
9
19
11
EHC Bienne
15
-3
19
12
HC Lugano
14
-3
18
13
Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15