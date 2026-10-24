Scène choquante à la gare après Lausanne - Fribourg

La rencontre entre Lausanne et Fribourg a dégénéré entre certains fans à la Vaudoise aréna. Des coups ont même été échangés sur le quai de la gare Prilly-Malley.

Blick Sport

Les scènes au sein de la patinoire n'étaient déjà pas belles à voir. Après le match entre Lausanne et Fribourg, certains supporters des deux équipes en sont venus aux mains, s'envoyant également des panneaux publicitaires, coups de ceinture, tout ça entremêlé par l'utilisation de spray au poivre.

Plus tard, Blick a reçu une vidéo de scènes choquantes, qui se passent sur le quai No 4 de la gare Prilly-Malley. On peut y voir des ultras avec des vestes de Fribourg-Gottéron attaquant des gens attendant un train. Selon un témoin oculaire, les individus seraient descendus du car pour s'en prendre aux spectateurs vaudois. Contactée, la police vaudoise indiquait, peu après minuit, n'avoir aucune information à ce sujet.

Sur la vidéo, on peut apercevoir un ultra volant l'écharpe d'un supporter du LHC, ainsi que d'autres donnant plusieurs coups de pied à un homme déjà à terre. Choquantes, les scènes ont cette fois dépassé le cadre de la patinoire.