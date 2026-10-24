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Fans de Gottéron à Prilly-Malley
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Scène choquante:Des fans de Gottéron à la gare de Prilly-Malley

Coups à terre
Scène choquante à la gare après Lausanne - Fribourg

La rencontre entre Lausanne et Fribourg a dégénéré entre certains fans à la Vaudoise aréna. Des coups ont même été échangés sur le quai de la gare Prilly-Malley.
Publié: il y a 28 minutes
Photo: DR
Blick.png
Blick Sport

Les scènes au sein de la patinoire n'étaient déjà pas belles à voir. Après le match entre Lausanne et Fribourg, certains supporters des deux équipes en sont venus aux mains, s'envoyant également des panneaux publicitaires, coups de ceinture, tout ça entremêlé par l'utilisation de spray au poivre.

Plus tard, Blick a reçu une vidéo de scènes choquantes, qui se passent sur le quai No 4 de la gare Prilly-Malley. On peut y voir des ultras avec des vestes de Fribourg-Gottéron attaquant des gens attendant un train. Selon un témoin oculaire, les individus seraient descendus du car pour s'en prendre aux spectateurs vaudois. Contactée, la police vaudoise indiquait, peu après minuit, n'avoir aucune information à ce sujet.

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Sur la vidéo, on peut apercevoir un ultra volant l'écharpe d'un supporter du LHC, ainsi que d'autres donnant plusieurs coups de pied à un homme déjà à terre. Choquantes, les scènes ont cette fois dépassé le cadre de la patinoire.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Berne
SC Berne
13
5
23
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zoug
EV Zoug
10
9
19
11
EHC Bienne
EHC Bienne
15
-3
19
12
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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