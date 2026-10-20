Transféré à Lugano après onze saisons à Genève-Servette, Robert Mayer retrouve les Vernets ce mardi. Le gardien du titre en 2023 raconte ce départ libérateur et douloureux à la fois.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce mardi, il dormira chez lui, dans sa maison genevoise après avoir enfilé le maillot de Lugano pour affronter le club qu’il a servi pendant onze saisons. Il ne sait évidemment pas s'il sera sur la glace. Mais tout indique que ce devrait être le cas. «Rien que d’y penser, ça me donne le sourire... et les frissons à la fois, confie Robert Mayer. Je vais pouvoir dormir à nouveau dans mon lit, pendant au moins deux jours (rires). Voir ma famille, mes amis, mes anciens coéquipiers. Ce sera une journée très spéciale.»

Le gardien de 37 ans a été prêté au HC Lugano le 8 octobre, jusqu’à la fin de la saison, en échange de Joren van Pottelberghe. Le lendemain, il fêtait son anniversaire. Une surprise pour le public, pas pour lui. «Je le savais avant que la nouvelle sorte, rigole-t-il. Ce genre de chose n’arrive pas si le joueur n’est pas au courant ou ne veut pas en faire partie.»

«Je veux jouer»

La raison tient en un chiffre: deux. C’est le nombre de matches disputés par Mayer cette saison avec Genève-Servette, après onze rencontres de saison régulière l’an dernier. Trop peu pour celui qui a porté le club vers son premier titre en 2023. «En tant qu’athlète, tu veux pouvoir te battre, explique-t-il. Rester sur le banc, ce n’est pas quelque chose que j’apprécie. Je me sens encore en forme physiquement et je veux jouer.»

L’initiative est venue de Lugano, Genève a donné son accord. «J’ai été franc avec les entraîneurs, et eux ont été francs avec moi. Le club a compris que je suis un compétiteur.» Pas de rancœur, donc. Juste une petite pointe quand il évoque espérer avoir «un meilleur rôle que celui qu’on m’a donné à Genève depuis un an et demi».

Un fils à l’école à Genève

Le choix n’a pourtant rien eu de simple. «La fin parfaite, ça aurait été à Genève, reconnaît le binational helvético-tchèque. Mon fils est à l’école à Genève et on adore notre maison. On aime tout là-bas. Mais c'est ainsi. On tente un nouveau chapitre pendant quelques mois, et pour la suite, on verra.»

La suite ne s’écrira en tout cas plus aux Vernets. En annonçant le prêt, le directeur sportif Marc Gautschi a précisé que la collaboration ne se poursuivrait pas au-delà de cette saison. Mayer, lui, a quelque chose à prouver. «Je veux montrer, surtout à moi-même, que je peux encore jouer dans cette ligue, réussir et surtout prendre du plaisir.»

Mardi, Genève-Servette lui rendra hommage avant la rencontre. Champion 2023, élu meilleur gardien du championnat la même année, vainqueur de la Ligue des champions en 2024: ses 348 matches de National League, play-off compris, méritent bien ça. «Il y aura beaucoup d’émotions, beaucoup de visages familiers. Tellement de souvenirs, sourit-il. J'ai ressenti énormément d'amour des Genevois au moment de mon départ. Et c'est réciproque. Mais c’est le sport, et on n’a pas toujours la fin parfaite.» Il a fait son deuil au moment où il a demandé à quitter Genève, même si c'est le coeur lourd qu'il a dû s'y résigner.