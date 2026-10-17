Fribourg-Gottéron a puni l'indiscipline de Lugano

Grâce à cinq minutes de folie, Fribourg-Gottéron a facilement pris le meilleur sur Lugano (6-1). Les Tessinois ont payé très cher une pénalité majeure lors du deuxième tiers.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Rasmus Kupari, le Finlandais de Lugano, n'en menait pas large au moment de retrouver ses coéquipiers. On pourrait sans souci le renommer Rasmus «Napari» puisqu'entre le moment où il a écopé de cinq minutes de pénalité pour un coup sur Simon Seiler et son retour sur la glace, le score est passé de 0-1 à... 4-1. Les Dragons ont en effet planté quatre buts coup sur coup (sur coup, sur coup) au pauvre Niklas Schlegel. L'un d'eux a d'ailleurs été inscrit à 5 contre 3.

Autant dire qu'au moment du quatrième but, signé Christoph Bertschy, la rencontre était pliée. Auparavant, Lugano avait ouvert le score un peu contre le cours du jeu par Luca Fazzini, en power-play (17e, 0-1). Avant cela, Yannick Rathgeb et Henrik Borgström s'étaient procuré deux grosses occasions. Ce dernier était d'ailleurs passé tout près d'une réussite fantastique après un slalom au cœur de l'arrière-garde adverse. En fin de période, le nouveau venu Thierry Schild aurait bien pu inscrire son premier but avec Fribourg, mais son essai est passé juste au-dessus. L'ancien joueur du CP Berne a d'ailleurs fait bonne impression tout au long de la soirée.

Ludovic Waeber très solide

Entre les poteaux, Ludovic Waeber a lui aussi eu l'occasion de se mettre en évidence dès la 22e minute. Alors que le score était toujours de 0-1, le gardien fribourgeois a été très solide face à Zach Sanford, en restant bien avancé pour stopper la rondelle. Et puis Rasmus Kupari a écopé de sa pénalité majeure. Après seulement une quinzaine de secondes à 5 contre 4, Niklas Schlegel a dû réaliser un miracle face à Jacob de la Rose. Ce n'était que partie remise.

C'est Yannick Rathgeb qui a lancé les hostilités après un excellent travail de Michael Kapla. Marcus Sörensen a inscrit le 2-1 peu après, d'un tir soudain dont il a le secret. Ce même Yannick Rathgeb a ensuite transpercé Niklas Schlegel depuis la ligne bleue avant que Christoph Bertschy ne mette fin au calvaire luganais. L'ouragan était passé. La rencontre était pliée.

Dans le sillage de Genève

Encore fallait-il terminer sérieusement le boulot. Et Fribourg-Gottéron l'a clairement fait en continuant de se projeter rapidement vers l'avant et d'exercer une pression constante sur l'ensemble de la glace. C'est d'ailleurs un puck récupéré par Kevin Nicolet en fond de zone qui a permis à Henrik Borgström d'inscrire le 5-1 à moins d'un quart d'heure de la fin du match, avant que Ludvig Johnson ne marque le sixième.

Ces trois points permettent aux hommes de Roger Rönnberg de regarder vers le haut du tableau, d'autant que Langnau, Ajoie et Genève ont vécu une soirée compliquée. Au classement, les Dragons sont désormais troisièmes et reviennent sur les talons des Grenat, battus à Ambri.