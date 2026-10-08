Surprise! Robert Mayer quitte Genève avec effet immédiat

Genève et Lugano ont procédé à un échange de gardiens. Robert Mayer quitte les Vernets pour rejoindre le Tessin, tandis que Joren van Pottelberghe effectue le chemin inverse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La dernière image de Robert Mayer sous le maillot de Genève-Servette sur les patinoires helvétiques restera donc sa célébration après la victoire aux tirs au but, vendredi dernier à Berne. Le gardien, qui a mené les Grenat au premier titre national de leur histoire, vient en effet d'être échangé par le GSHC à Lugano. En traversant le Gothard, il croisera Joren van Pottelberghe, qui terminera la saison aux Vernets.

Cet échange n'a rien d'illogique pour Robert Mayer, dont l'avenir à Genève semblait bouché. Les Aigles misent en effet sur Stéphane Charlin pour les années à venir. Comme nous l'avons annoncé voici quelques semaines, Antoine Keller (Ajoie) sera son suppléant à compter de la saison prochaine. En rejoignant Lugano, Robert Mayer peut donc espérer relancer sa saison avant la fin de son contrat, en avril prochain. Depuis le début du championnat de National League, il n'a été aligné qu'à deux reprises, preuve que la hiérarchie avec Stéphane Charlin était bien établie.

La situation était encore plus compliquée pour Joren van Pottelberghe à Lugano. L'ancien gardien de Bienne n'a en effet défendu les buts tessinois qu'à une seule reprise, alors même que Niklas Schlegel ne traverse pas sa meilleure période depuis le début de saison. Lui aussi en fin de contrat, il espère probablement obtenir davantage de temps de jeu à Genève. De son côté, Lugano cherchait un gardien susceptible de concurrencer Schlegel, voire de lui ravir sa place de No 1.