Les blessures sont déjà légion cette saison en National League. Voici le classement des équipes les plus durement touchées jusqu'ici.

Quelle équipe est la plus durement touchée par les blessures cette saison?

Quelle équipe est la plus durement touchée par les blessures cette saison?

Stephan Roth

1 Genève-Servette

Compte tenu de la vague de blessures, c’est un miracle que les Genevois occupent la 3e place en National League. Outre la quantité (12 joueurs ont déjà manqué à l’appel pour des raisons de santé), la qualité des absents est aussi énorme. Markus Granlund a dû interrompre son retour après seulement deux matches. Ses compatriotes Sakari Manninen et Vili Saarijärvi constituent également de lourdes pertes pour les Grenat.

2 Kloten

La sorcière des blessures a dû s'installer dans la forêt voisine de la Swiss-Arena. À Kloten aussi, une douzaine de joueurs étaient absents. Les Aviateurs ont pu compenser tant bien que mal l'absence de Brandon Gignac en recrutant Joona Luoto. Mais Pontus Aberg a lui aussi manqué 8 matches sur blessure. Pour le reste, c'est surtout la quantité qui pèse.

3 Lausanne

La recrue vedette Michael Fora a manqué les 13 premières rencontres. La recrue de NHL Colin Miller n’a pas encore joué une seule seconde. Et les blessures des étrangers Austin Czarnik (11 matches manqués), Erik Brännström (8), Antti Suomela (7) et Ahti Oksanen (4) ont elles aussi sérieusement affaibli l’effectif.

4 Zoug

Cela tombe bien pour Zoug, qui n'a joué que 8 fois en raison de la rénovation du stade. Sinon, les blessures en attaque (Dominik Kubalik, Grégory Hofmann, Mike Künzle, Chris Egli et Lino Martschini) auraient davantage pesé. Dernièrement, le défenseur Lukas Bengtsson a été durement touché.

5 Fribourg

Dix joueurs du champion en titre fribourgeois se sont déjà retrouvés sur la liste des blessés. On attend encore la première apparition du nouveau capitaine Andrea Glauser. Les huit matches manqués par Henrik Borgström ont également pesé sur l’équipe.

6 Lugano

Dario Simion n'a pas encore pu disputer la moindre rencontre avec Lugano. Pour le reste, les absences graves sont restées dans des proportions raisonnables, si l’on excepte Lorenzo Canonica, absent depuis déjà huit matches.

7 Bienne

Les Seelandais ont été touchés avant même le début de la saison, lorsque les défenseurs Niklas Blessing et Robin Grossmann se sont gravement blessés. L’absence du capitaine Gaëtan Haas est inquiétante: il a subi une commotion cérébrale infligée par le Canadien d’Ajoie Daniel Carr.

8 Ajoie

La recrue Jeremi Gerber, qui s'était illustrée en play-off avec Fribourg-Gottéron, a été absente après seulement deux matches. Pour le reste, l'équipe surprise de ce début de saison a surtout dû encaisser les absences de Louis Robin (6 matches) et Matthew Kellenberger (10).

9 Davos

Les blessures ont surtout durement touché les Suédois du vice-champion grison: après Simon Ryfors (déchirure des ligaments croisés, fin de saison), son compatriote Rasmus Asplund a lui aussi été touché.

10 Ambri

Le défenseur Luc Bachmann, qui avait manqué les 9 premiers matches, est de retour. Et le retour de Jesse Virtanen, absent depuis le play-out, est imminent. Son absence a pu être compensée par William Worge Kreü.

11 Langnau

Le fait d'avoir commencé la saison avec sept étrangers s'est avéré payant. Cela a permis d'absorber l'absence d'André Petersson, puisque le meilleur buteur du SCL la saison dernière a manqué 4 matches. Le défenseur Samuel Erni n'a pas encore joué, et la saison de Oskars Lapinskis est probablement terminée.

12 Rapperswil

La dernière place des Lakers ne s'explique pas par les blessures. Seul Sandro Zangger a été absent longtemps (9 matches).

13 Berne

Contrairement à la saison dernière, aucun joueur n'a encore été absent longtemps. Comme l'équipe a commencé la saison avec sept étrangers, elle a toujours pu aligner son contingent d'importés au complet. Même si Sonny Milano a dû manquer 5 rencontres pour cause de maladie ou de blessure.

14 Zurich

Ironie du sort, l'équipe disposant de l'effectif le plus large et de la meilleure équipe réserve (GCK Lions) a été largement épargnée par les blessures. Seul Derek Grant, l'un des sept étrangers zurichois, a manqué les deux premiers matches.