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«Durcissement» demandé
Bienne envisage une procédure pénale dans «l'affaire Haas-Carr»

Le HC Bienne demande une sanction plus lourde contre Daniel Carr. Les Seelandais examinent également d’éventuelles actions civiles et pénales.
Publié: il y a 59 minutes
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La bagarre entre Daniel Carr et Gaëtan Haas a d'ores et déjà de lourdes conséquences.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Nouveau rebondissement dans «l'affaire Daniel Carr - Gaëtan Haas». Le HC Bienne justifie son recours contre la décision du juge unique (cinq matches de suspension et de 7600 francs d’amende, frais de procédure compris), auprès du Tribunal du sport de la Fédération. Les Biennois demandent «un durcissement approprié de la sanction» prononcée contre Daniel Carr, jugée «trop clémente».

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«Selon le HC Bienne, cette sanction ne reflète pas suffisamment la gravité des faits. En particulier, le violent coup de poing porté à la tête d’un joueur qui n’était plus en mesure de se défendre, ainsi que le risque important de blessure qui en découlait, n’ont pas été suffisamment pris en compte dans la détermination de la sanction», détaillent les Seelandais dans un communiqué parvenu vendredi en fin de matinée. «Pour le HC Bienne, la protection des joueurs constitue une priorité absolue. Les attaques délibérées à la tête d’un adversaire sans défense n’ont pas leur place dans le hockey sur glace et doivent être sanctionnées avec la fermeté qui s’impose», continuent-ils.

Le club biennois est également en train d'examiner, avec son capitaine Gaëtan Haas, «la possibilité d’engager des actions civiles et pénales contre Daniel Carr». L'affaire est donc bien loin d'être close et se poursuivra hors de la glace.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Berne
SC Berne
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zoug
EV Zoug
8
11
16
12
EHC Bienne
EHC Bienne
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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