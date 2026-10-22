Affaire Daniel Carr: Le HC Bienne décide de faire recours!

Jugés trop cléments, les cinq matches de suspension infligés à l’attaquant d’Ajoie pour son coup de poing sur Gaëtan Haas ne passent pas dans le Seeland. Le HC Bienne a fait recours et en réclame dix.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le HC Bienne ne lâche rien. Le club seelandais a officiellement déposé un recours auprès du Tribunal du sport de la fédération contre la décision du juge unique dans l’affaire Daniel Carr. Mardi, l’attaquant canadien d’Ajoie avait écopé de cinq matches de suspension et de 7'600 francs d’amende, frais de procédure compris. Trop peu aux yeux des Biennois, qui demandent que la sanction soit doublée.

Les faits remontent au vendredi 16 octobre. Lors d’une bagarre, Daniel Carr a frappé Gaëtan Haas au visage, à mains nues, alors que le capitaine biennois était déjà au sol. La Ligue a qualifié ce dernier coup de «sucker punch».

Le bilan est lourd. Victime d’une commotion cérébrale, Gaëtan Haas est absent pour une durée indéterminée. Un précédent qui inquiète: il y a deux saisons, le centre avait été privé de glace près d’une année après une blessure similaire.

Devant le juge unique, Daniel Carr avait plaidé le caractère très dynamique de l’échange, affirmant ne pas avoir perçu que son adversaire ne voulait plus se battre. Tout en exprimant des regrets, il estimait qu’un ou deux matches auraient suffi. Déjà suspendu à titre préventif face à Zoug samedi, il doit encore manquer les rencontres contre Genève, Ambri, Kloten et Berne. La balle est désormais dans le camp du Tribunal du sport. Et le verdict de l'instance s'annonce particulièrement intéressant à suivre.