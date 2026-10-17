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Haas kriegt aufs Dach
1:25
A la douche tout le monde!Daniel Carr assomme Gaëtan Haas!

Un derby brûlant!
Daniel Carr assomme Gaëtan Haas!

Le duel entre Bienne et Ajoie (2-5) dégénère vendredi soir! Les arbitres envoient cinq joueurs prématurément aux vestiaires et infligent au total... 163 minutes de pénalité!
Publié: il y a 6 minutes
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C'est chaud entre Bienne et Ajoie!
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Stephan Roth

Les coups pleuvent après 45 minutes de jeu à Bienne! Le déclencheur de la bagarre: Valentin Pilet, qui s'en prend au Suédois Lias Andersson. Juste à côté, un deuxième combat démarre: Daniel Carr face au capitaine biennois Gaëtan Haas.

Jusque-là, tout reste encore dans les limites. Mais après que le Canadien a jeté le Seelandais au sol, il lui assène encore un violent coup au visage, à poing nu. Une attaque impressionnante, qui vaut à l'attaquant de 34 ans deux pénalités de match et pourrait entraîner une suspension automatique ainsi qu'éventuellement une procédure disciplinaire.

Gaëtan Haas s'en va groggy au vestiaire

Gaëtan Haas est groggy et disparaît au vestiaire, avant même qu'une expulsion définitive ne soit prononcée contre lui. On ne peut qu'espérer qu'il n'ait pas subi une nouvelle commotion cérébrale, comme il y a deux saisons, lorsqu'il avait dû faire une pause de près d'un an.

Daniel Carr et Gaëtan Haas, tout comme Valentin Pilet et Lias Andersson, ainsi que le défenseur d'Ajoie Jesse Zgraggen, sont envoyés prématurément à la douche. Au total, les arbitres infligent 163 minutes de pénalité aux différents joueurs!

Cette saison, Basile Sansonnens, le défenseur du LHC, avait également écopé de deux pénalités de match d'un coup. Il s'était rendu coupable d'une charge contre la bande sur l'attaquant du HC Davos Brendan Lemieux et avait ensuite accepté le combat avec l'ancien joueur de NHL.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Berne
SC Berne
10
2
17
9
HC Davos
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
11
-7
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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