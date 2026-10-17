Daniel Carr assomme Gaëtan Haas!

Le duel entre Bienne et Ajoie (2-5) dégénère vendredi soir! Les arbitres envoient cinq joueurs prématurément aux vestiaires et infligent au total... 163 minutes de pénalité!

Stephan Roth

Les coups pleuvent après 45 minutes de jeu à Bienne! Le déclencheur de la bagarre: Valentin Pilet, qui s'en prend au Suédois Lias Andersson. Juste à côté, un deuxième combat démarre: Daniel Carr face au capitaine biennois Gaëtan Haas.

Jusque-là, tout reste encore dans les limites. Mais après que le Canadien a jeté le Seelandais au sol, il lui assène encore un violent coup au visage, à poing nu. Une attaque impressionnante, qui vaut à l'attaquant de 34 ans deux pénalités de match et pourrait entraîner une suspension automatique ainsi qu'éventuellement une procédure disciplinaire.

Gaëtan Haas s'en va groggy au vestiaire

Gaëtan Haas est groggy et disparaît au vestiaire, avant même qu'une expulsion définitive ne soit prononcée contre lui. On ne peut qu'espérer qu'il n'ait pas subi une nouvelle commotion cérébrale, comme il y a deux saisons, lorsqu'il avait dû faire une pause de près d'un an.

Daniel Carr et Gaëtan Haas, tout comme Valentin Pilet et Lias Andersson, ainsi que le défenseur d'Ajoie Jesse Zgraggen, sont envoyés prématurément à la douche. Au total, les arbitres infligent 163 minutes de pénalité aux différents joueurs!

Cette saison, Basile Sansonnens, le défenseur du LHC, avait également écopé de deux pénalités de match d'un coup. Il s'était rendu coupable d'une charge contre la bande sur l'attaquant du HC Davos Brendan Lemieux et avait ensuite accepté le combat avec l'ancien joueur de NHL.