Le meilleur buteur du championnat, c'est lui! Michael Joly a été brillant mardi face à Fribourg, étant directement impliqué sur les trois buts de son équipe. Voilà Ambri deuxième, grâce notamment à son attaquant québécois, lequel en veut encore plus.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Michael Joly a une particularité: il est le meilleur buteur de National League... sans porter le casque de TopScorer de son équipe! Cet honneur est en effet réservé à son coéquipier finlandais Roby Järventie (8 buts, 10 assists), tandis que le Québécois a certes marqué 10 fois, mais avec cinq passes décisives. Il n'empêche: c'est bien lui, Michael Joly, qui a enflammé la Gottardo-Arena mardi soir, s'offrant un doublé face à Gottéron, agrémenté d'un assist pour le but d'Inti Pestoni. Il a donc été impliqué directement sur les trois réussites de son équipe et a été chaleureusement ovationné par le peuple des montagnes de la Léventine à l'issue de ce succès (3-2) face au champion de Suisse.

Le plus fou? Il n'était pas spécialement heureux au sortir de la glace, alors même que le nombreux et bouillant public célébrait la deuxième place d'Ambri-Piotta au sortir de cette treizième journée! «Ce n'était pas notre meilleure performance de la saison», a-t-il en effet commencé par analyser, sans montrer de joie particulière après ce succès pourtant amplement mérité. «Ce qui a fait la différence, c'est notre mentalité et notre caractère. Mais nous pouvons mieux jouer», a-t-il assuré. Pas de crainte de voir le Québécois s'enflammer, même lorsque Blick lui fait remarquer qu'Ambri évolue à un niveau impressionnant en ce début de saison.

La force, c'est le système

«Il faut rester humbles, surtout», contre-t-il immédiatement. Ambri n'est-il pas devenu une équipe de haut de tableau? «Nous le resterons seulement si nous restons fidèles à notre système et si nous jouons selon nos principes. On n'a pas de marge! On doit travailler dur et être conscients que le jour où nous nous éloignerons de ce que nous savons faire, nous retomberons». Quelle est donc la force d'Ambri en ce début de saison? «Le système. On est bien organisés, on sait ce qu'on a à faire, on laisse l'adversaire commettre des erreurs et on essaie d'en profiter.»

Le plan a parfaitement fonctionné mardi et ce dès la 63e seconde avec cette perte de puck incroyable de la part d'un joueur aussi expérimenté que Yannick Rathgeb. Le clinique Michael Joly en a profité pour marquer son neuvième but de la saison et bien lancer la soirée. Le dixième a été le «game-winning goal» à la 38e.

«Nous jouons avec plus de coeur»

Ambri était une équipe plutôt destinée à lutter contre la relégation et la voilà deuxième derrière les intouchables ZSC Lions! Est-ce vraiment seulement une question de système ou y a-t-il un secret léventin en cet automne? «Je pense que nous jouons avec plus de cœur. Les gars arrivent à la patinoire prêts à travailler dur. La saison passée, c’était un peu plus difficile. Nous alternions les bons et les moins bons matches. Ce qui a changé, c’est la constance dans le travail. Et le regard des autres a évolué, je le ressens vraiment. Nous avons montré que nous étions capables de rivaliser avec les grosses équipes», détaille le Québécois, arrivé à l'été 2025 en Léventine après avoir débuté sa carrière suisse à Lugano, le grand rival.

Un compteur régulier et prolifique

A 31 ans, il est un vrai leader offensif pour une formation tessinoise toujours prête à s'enflammer lorsque les choses tournent dans le bon sens. Après avoir début sa carrière chez lui au Canada, il a progressé de manière linéaire, rejoignant les Etats-Unis où il a joué exclusivement en AHL et en ECHL, n'étant jamais drafté par une organisation de NHL. En 2021, il a décidé de traverser l'Atlantique pour rejoindre la Finlande, où il a réalisé deux saisons très solides avec HPK (50 et 64 points). De quoi attirer l'attention de Lugano, où il a passé deux saisons (48 et 32 points) avant de monter de quelques kilomètres pour rejoindre Ambri (35 points la saison dernière).

«Je me sens bien au Tessin», sourit-il, assurant apprécier la mentalité tant à Lugano qu'à Ambri. «Je suis heureux en Suisse, je n'ai pas besoin de partir, bien au contraire.» Pourrait-il faire le bonheur d'une équipe francophone lors d'une prochaine saison? La question n'est pas d'actualité, puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le HCAP.

Ajoie, Langnau et Ambri ne sont plus des petits!

Avec Ajoie qui se rebelle, Ambri et Langnau tout en haut, le classement de National League est chamboulé en ce début de saison et ce n'est évidemment pas pour déplaire au prolifique Québécois. «C'est très bien! Toutes les organisations cherchent à s'améliorer et cette saison on voit du renouveau, y compris chez nous. C'est clair, nous ne voulons pas être toujours dans le bas du classement, nous avons d'autres ambitions. C'est bien de le montrer.»

Le fait d'être le meilleur buteur du championnat a-t-il une importance particulière pour lui? « C’est important si cela permet à mon équipe de gagner. J'ai beaucoup d'occasions grâce au travail de mes coéquipiers et j'espère bien continuer comme ça.» Le peuple des montagnes avec lui, pour continuer à chanter à la gloire de son nouveau héros.