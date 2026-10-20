Ambri vole à trop haute altitude, même pour les Dragons

Fribourg s'est incliné 3-2 en Léventine ce mardi face à un adversaire bouillant en ce début de saison et inattendu deuxième de National League! A vrai dire, les Dragons ne se sont jamais vraiment remis de l'erreur étonnante de Yannick Rathgeb après 63 secondes.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Plus haut que les Aigles, plus haut que les Dragons! Ambri vole en ce début de saison à une altitude inatteignable pour toutes les équipes de National League, le surpuissant Zurich non compris. Redoutables dans leur patinoire surchauffée, les Léventins ont battu 3-2 le champion de Suisse de manière tout à fait méritée ce mardi, devant 5924 spectatrices et spectateurs, dont 85 venus de Sarine et de Glâne.

Voilà ces épatants Tessinois, qui viennent de battre Genève ici-même, deuxièmes de National League après 13 journées, ce qui est aussi costaud qu'inattendu pour une équipe qui n'en finit pas suprendre, mais ne commet aucun braquage. Gottéron, de son côté, va devoir franchir le Gothard en se posant inévitablement quelques questions après cette défaite plus que méritée.

Yannick Rathgeb, pataud à la pato

Ambri a pris d'entrée le commandement, s'installant dans le camp fribourgeois dès le premier lâcher de puck. Etouffés, les Dragons! Les Léventins, autoritaires et poussés dans le dos par la ferveur de leur kop, le peuple des montagnes, mettaient une grosse pression sur le but de Ludovic Waeber et cette furia biancoblu faisait paniquer le pourtant expérimenté Yannick Rathgeb. Pataud, le défenseur des Fribourgeois s'emmêlait complètement les pattes dans le puck et Michael Joly en profitait pour le punir, et les Dragons avec lui! 1-0 pour Ambri après 63 secondes, ce qui n'était pas exactement l'idée de départ!

L'assist de Thierry Schild, la classe

Une action individuelle de classe de Thierry Schild, en rupture, permettait cependant à Gottéron d'égaliser très vite. L'ailier gauche éliminait un défenseur léventin d'une feinte de bon aloi avant de servir Christoph Berstchy, lequel a pu égaliser dans le but vide en marquant son huitième but de la saison, déjà. Du tout bon travail, écrivons-le clairement.

Fribourg ne profitait cependant pas longtemps de cet avantage puisque la vedette locale, l'icône du Gotthard, Inti Pestoni lui-même, venait tromper Ludovic Waeber pour replacer Ambri en tête (2-1, 13e).

Un doublé pour Michael Joly

Les Dragons allaient ensuite se casser les dents, qu'ils ont pourtant féroces, pendant de longues minutes sur la défense tessinoise et il leur a fallu beaucoup de réussite pour égaliser sur un but vraiment très heureux, pour ne pas dire plus. Un vrai oignon, osons le terme, pour revenir à 2-2 à la 38e et Jacob de la Rose, auquel ce but a été attribué, ne s'en vantera pas pendant des années.

La défense fribourgeoise, quant à elle, ne sera pas fière du 3-2 signé Michael Joly... 45 secondes plus tard! Le Québecois inscrivait sa dixième réussite de la saison pour faire passer le score à 3-2 alors que Gottéron venait à peine d'égaliser... Personne ne le savait encore, mais cette réussite allait être la dernière de la soirée, la toute fin de match étant notamment marquée par une pénalité infligée à Anthony Richard (2+2), qui empêchait Fribourg de pousser en supériorité numérique sans gardien de but. Tre punti per Ambri, rien pour le champion de Suisse!

Christian Dubé à Saint-Léonard vendredi

Prochaine étape pour les Dragons, la réception de Bienne vendredi à Saint-Léonard. Christian Dubé plongera-t-il Gottéron dans le doute ou la réception des Seelandais permettra-t-elle à Fribourg de regarder à nouveau vers la haut?