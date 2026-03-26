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Cold Facts
Lausanne prend-il l'avantage grâce à son coach?

Pour ce 34e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la victoire lausannoise aux Vernets avec une analyse de la performance des deux clubs.
Publié: il y a 44 minutes
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

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Pour ce 34e épisode, retour sur l’acte III du derby lémanique remporté par le LHC 5-2 aux Vernets

- LHC: Ward gagne-t-il sa série contre Ville Peltonen? (0:45)
- Les paris avec JOUEZSPORT (26:45)
- GSHC: Charlin déboulonnable? (30:05)

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National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Lausanne HC
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