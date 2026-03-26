Pour ce 34e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la victoire lausannoise aux Vernets avec une analyse de la performance des deux clubs.

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 34e épisode, retour sur l’acte III du derby lémanique remporté par le LHC 5-2 aux Vernets

- LHC: Ward gagne-t-il sa série contre Ville Peltonen? (0:45)

- Les paris avec JOUEZSPORT (26:45)

- GSHC: Charlin déboulonnable? (30:05)

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