Au-delà de la victoire des Lions (2-5), l'acte III de Genève - Lausanne a été marqué par un incroyable but. L'Américain Austin Czarnik a repris le puck en plein vol

Matthias Davet Journaliste Blick

Les fans de base-ball considèrent Shohei Ohtani comme le meilleur athlète à l'heure actuelle. Mais peut-être que ceux-ci reverront leur point de vue s'ils passent sur les vidéos du troisième but du Lausanne HC, ce mercredi soir aux Vernets. À la 38e minute, Austin Czarnik a réalisé un coup de crosse que n'aurait pas renié le Japonais et a grandement aidé son équipe à s'imposer pour la première fois à l'extérieur (2-5).

Ce troisième but des Lions juste avant la deuxième pause a mis un coup au moral des Genevois et a permis aux visiteurs de s'envoler. Retour sur cette rencontre avec l'Américain, un des héros vaudois ce mercredi.

On a l'impression que Lausanne a un peu réalisé le match parfait à l'extérieur ce mercredi soir…

Oui. Genève a démarré fort. De notre côté, on doit simplement jouer notre jeu et se concentrer sur ce qu'on fait le mieux. Et heureusement, on a réussi à repartir avec la victoire.

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Contrairement à la dernière fois aux Vernets, vous avez réussi à marquer très tôt dans le match. À quel point cela vous a-t-il boosté pour la suite?

Oui, ça fait vraiment du bien. On sait qu'ils sont très solides en première période, qu'ils commencent très fort, donc réussir à marquer à ce moment-là, c'était énorme pour notre jeu de puissance. Ensuite, on a réussi à enchaîner.

Dix buts en deux matches pour le LHC. En tant qu'attaquant, j'imagine que tu es plutôt satisfait.

Oui, c'est bien, mais il faut continuer. Ils vont revenir avec une bonne défense et on doit essayer de faire la même chose vendredi.

Quand tu étais enfant, tu jouais au base-ball?

(rires) Non, au tee-ball (ndlr: une variante pour les enfants), c'est tout. Rien d'autre.

Ton inconscient a-t-il ressurgi sur ce troisième but?

Non, c'était très chanceux (sourire). J'ai eu beaucoup de réussite. Mes coéquipiers de ligne ont fait une super action et c'était bien de pouvoir conclure.

J'ai vu des photos de ta célébration et on a vu que tu étais très heureux sur ce coup-là.

C'était chouette. Genève a fait du bon travail contre notre ligne en nous obligeant à jouer dans notre zone défensive, donc réussir à marquer, ça a été un soulagement pour nous. Ça nous a permis de prendre confiance pour notre ligne, mais et aussi pour l'équipe. Donc ça a fait du bien.

Ce genre de buts, ce sont ceux dont on se souvient longtemps en tant que joueur. Est-ce la première fois que tu marques de la sorte?

Mmh, je ne sais pas. Une fois, peut-être. Mais c'était surtout bien de marquer et de donner l'avantage 3-1 à l'équipe.

On sait que la saison dernière n'a pas été idéale pour toi à Berne. Tu as notamment été blessé durant les play-off. À quel point es-tu heureux de pouvoir jouer ces séries avec Lausanne, marquer et aider l'équipe?

Oui, c'est super. Cette équipe travaille dur. Elle a l'expérience nécessaire pour aller loin dans ces play-off, si on a un peu de réussite. On est très enthousiastes par rapport à l'opportunité qu'on a en ce moment et on va continuer comme ça.

Le plus important, c'est que vous avez gagné ici à Genève ce mercredi, ce que vous deviez faire dans cette série. C'est un soulagement pour la suite?

Je ne dirais pas que c'est un soulagement. C'est juste un match. Il fallait gagner à l'extérieur et c'était notre plan aujourd'hui. Maintenant, il faut rentrer à la maison, être prêt à travailler et essayer de gagner à domicile, parce qu'on sait qu'ils vont revenir très fort au prochain match.